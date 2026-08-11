Lời giải của Skoda cho bài toán chi phí "nuôi" xe châu Âu rẻ ngang xe châu Á

Làm thế nào để tối ưu chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cho một chiếc xe châu Âu mà vẫn đảm bảo được chất lượng nguyên bản? Câu hỏi tưởng chừng nan giải này nay đã được Skoda Việt Nam tìm ra đáp án vô cùng thuyết phục.

Vận hành xe Âu liệu có thực sự tốn kém?

Từ trước đến nay, cụm từ “xe châu Âu” và “chi phí tiết kiệm” dường như là hai khái niệm nằm ở hai thái cực đối lập trong tâm trí người tiêu dùng Việt. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà phân phối thương hiệu xe từ châu Âu tại nước ta trước đây thường tập trung phân phối các dòng xe hạng sang. Với mức giá khởi điểm phổ biến từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng mặc nhiên phải chấp nhận những hóa đơn bảo dưỡng và sửa chữa không hề nhỏ.

Chiến lược tối ưu chi phí từ TC Motor | Skoda Việt Nam

Trong giai đoạn đầu ra mắt, không ít khách hàng bày tỏ sự e ngại về mức chi phí để chăm sóc mẫu xe gốc Âu như Skoda Kushaq. Thấu hiểu tâm lý này, Tập đoàn Thành Công (TC Group) – đối tác chiến lược của Skoda Auto, với lợi thế từ bề dày gần ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam đã sớm hoạch định chiến lược tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng ngay từ vạch xuất phát thông qua phát triển hệ thống phân phối TC Motor I Skoda (Skoda Việt Nam). Nền tảng vững chắc cho chiến lược này chính là Tập đoàn Thành Công đã đầu tư cụm nhà máy sản xuất trong nước với dây chuyền hiện đại đặt tại Quảng Ninh. Nhờ đó, khi bảng giá phụ tùng và chi phí bảo dưỡng của Kushaq được công bố rộng rãi, đông đảo người dùng đã đi từ e ngại sang thực sự bất ngờ.

Nhờ tuân thủ quy chuẩn xuất xưởng gắt gao, mốc bảo dưỡng định kỳ của mẫu xe Kushaq được Skoda Việt Nam khuyến nghị lên tới 7.500 km hoặc 1 năm (tùy điều kiện nào đến trước). So với con số 5.000 km hoặc 6 tháng khá phổ biến trên thị trường, sự cải tiến này không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm quỹ thời gian mang xe tới xưởng mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vật tư và nhân công.

Đáng chú ý, toàn bộ xe Kushaq đều được sử dụng loại dầu động cơ đạt tiêu chuẩn VW 508 00 – sản phẩm cấp cao của Tập đoàn Volkswagen, mang đến khả năng tối ưu hiệu suất hoạt động với một mức giá hợp lý. Nhờ vậy, tổng chi phí bảo dưỡng ước tính cho 60.000 km lăn bánh (tương đương khoảng 6 năm sử dụng) của mẫu Kushaq chỉ dừng lại ở mức xấp xỉ 25 triệu đồng, tức là khoảng 400 đồng/km. Con số này đã chính thức phá vỡ mọi định kiến, đưa chi phí sử dụng xe Skoda về mức ngang bằng, thậm chí tiết kiệm hơn một số mẫu xe châu Á cùng phân khúc.

Skoda Kushaq xóa tan định kiến về chi phí chăm sóc xe châu Âu đắt đỏ.

Chất lượng toàn cầu đi cùng mạng lưới cung ứng linh hoạt

Bên cạnh hóa đơn bảo dưỡng, giá cả phụ tùng và thời gian chờ đợi linh kiện nhập khẩu cũng là một nỗi lo lớn của người đi xe Âu. Với Skoda Kushaq, khúc mắc này đã được hóa giải thành công bằng một chuỗi cung ứng được tổ chức bền vững và bài bản.

Tại thị trường Việt Nam, phụ tùng chính hãng của Skoda được nhập thẳng từ “tổng hành dinh” Mladá Boleslav (Cộng hòa Séc) hoặc thông qua Trung tâm Hậu mãi Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Volkswagen tại Singapore (VRAS). Một điểm cộng cực kỳ lớn là các chi tiết thay thế trên xe Kushaq đều mang nhãn hiệu VW, chứng minh cho chất lượng nguyên bản và tính đồng bộ từ tập đoàn mẹ.

Cụm đèn LED trên Skoda Kushaq sở hữu chi phí thay thế rất "mềm" so với trang bị tương đồng trên một số mẫu xe châu Á.

Không chỉ sở hữu lợi thế về giá, tốc độ cung ứng vật tư của TC Motor | Skoda cũng vô cùng ấn tượng. Thừa hưởng lợi thế từ hai kho bãi phụ tùng quy mô lớn đặt tại Đông Anh (miền Bắc) và Vũng Tàu (miền Nam) của Tập đoàn Thành Công, TC Motor | Skoda đảm bảo khả năng điều phối linh kiện nhanh chóng trên cả ba miền, chấm dứt hoàn toàn nỗi lo phải "trùm mền" chờ phụ tùng dài ngày của các chủ xe.

Có thể thấy, với dòng xe Skoda Kushaq, rào cản chi phí không còn là yếu tố ngăn cách khách hàng Việt Nam tiếp cận những giá trị cơ khí vượt trội. Sự giao thoa hoàn hảo giữa mức phí bảo dưỡng tối ưu, giá phụ tùng bình dân cùng mạng lưới cung ứng linh kiện luôn sẵn sàng đã tạo dựng sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Hơn cả một mẫu SUV hạng B đầm chắc và an toàn, Skoda Kushaq giờ đây vươn lên trở thành sự lựa chọn kinh tế tối ưu, đặc biệt phù hợp với những gia đình trẻ đam mê xê dịch và thường xuyên di chuyển.

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