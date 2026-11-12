Đẩy nhanh các dự án nhà ở và đô thị

Phường Cao Xanh có số dự án tồn đọng, chậm tiến độ nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Để tháo gỡ vướng mắc, phường đã tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ phụ trách, đồng thời đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của các chủ đầu tư. Nhờ đó, nhiều dự án đã được giải quyết triệt để, tạo niềm tin của nhân dân.

Lãnh đạo phường Cao Xanh trao đổi với đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô (Bộ Quốc phòng) về dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông.

Dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2020 với quy mô 3,4ha và đã hoàn thành toàn bộ phần xây thô, mặt ngoài. Tuy nhiên, việc chậm cấp sổ đỏ cho người dân tại khu đô thị này đã kéo dài nhiều năm. Trước thực trạng đó, phường Cao Xanh đã trực tiếp đối thoại với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung vào ngân sách Nhà nước. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để lập trích lục cho 132 lô đất. Sự can thiệp kịp thời này giúp giải quyết dứt điểm nút thắt pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Hải Hoàn, Trưởng Ban Quản lý dự án, Công ty CP Tập đoàn Đông Đô (Bộ Quốc phòng) khẳng định: Đơn vị quyết tâm bám sát các mốc tiến độ để trao sổ đỏ đến tay người dân một cách nhanh nhất. Nhờ sự chủ động này, doanh nghiệp đã hoàn thành toàn bộ việc lập trích lục cho 132 lô đất đúng hẹn trước ngày 5/11/2026. Đây là bước tiến quan trọng, hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư trong việc phối hợp với chính quyền để giải quyết dứt điểm quyền lợi hợp pháp cho bà con.

Ông Nguyễn Đức Vượng, tổ 18 (khu Hà Khánh 3) vô cùng phấn khởi khi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhiều năm chờ đợi.

Đối với dự án Khu nhà ở liền kề của Công ty CP Xây dựng số 1 (Vinaconex1) tại phường Hà Khánh (cũ) nay là phường Cao Xanh triển khai từ năm 2013, hoàn thành năm 2014 và đã bàn giao cho thành phố Hạ Long (cũ) quản lý. Dù chủ đầu tư đã tích cực làm việc với các sở, ngành, nhưng việc cấp sổ đỏ cho khách hàng vẫn bị kéo dài trong nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các vướng mắc pháp lý phát sinh sau khi bàn giao hạ tầng và sự thay đổi trong quy định quản lý đất đai. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng đã rà soát, hoàn thiện các thủ tục tồn đọng. Đến nay, toàn bộ 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được cấp xong, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và mang lại sự an tâm, ổn định cuộc sống cho người dân.

Người dân vô cùng phấn khởi khi chính thức được cầm trên tay tấm sổ đỏ, bởi việc hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ giải tỏa nỗi lo âu, trăn trở nhiều năm qua mà còn giúp bà con an tâm lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Công tác rà soát các dự án chậm tiến độ tại phường Cao Xanh đã đạt kết quả tích cực khi giải quyết xong 9 dự án và cấp 154 sổ đỏ cho người dân. Đối với 22 dự án còn lại, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng lộ trình. Nguyên nhân tồn đọng chủ yếu do các chủ đầu tư thiếu nguồn lực tài chính, khiến hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện để bàn giao. Phường đã tích cực đôn đốc, vận động các bên liên quan bổ sung vốn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Việc quyết liệt tháo gỡ các nút thắt này nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền phường Cao Xanh đã tháo gỡ nhiều dự án nhà ở, đô thị chậm tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm 2026, chính quyền phường Cao Xanh tập trung đôn đốc các nhà thầu và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng. Ông Trần Trọng Tường, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết: Địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban và cá nhân phụ trách để sâu sát theo dõi từng dự án. Sự chủ động này nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, không để thủ tục hành chính làm chậm trễ quyền lợi của người dân. Mục tiêu cao nhất của chiến dịch là hoàn thiện nhanh nhất hồ sơ pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Sự vào cuộc quyết liệt này một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đồng hành cùng nhân dân của tập thể lãnh đạo địa phương.

Giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng không chỉ tháo gỡ bài toán kinh tế, mà còn là thước đo khẳng định niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Sự đồng lòng, quyết liệt giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp chính là chìa khóa để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển đô thị bền vững. Trong hành trình đó, quyền lợi chính đáng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu.