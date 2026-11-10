Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh nguồn nước và sử dụng đất đai

Sáng 10/11, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương về công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai từ danh mục các dự án, công trình thu hồi đất. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì phiên giải trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quy hoạch, đầu tư các công trình hồ đập, hệ thống cấp nước; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về an ninh nguồn nước; việc quản lý, vận hành, sửa chữa các công trình cấp nước xuống cấp và giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; trách nhiệm tham mưu, thẩm định danh mục dự án, công trình thu hồi đất; việc chuyển mục đích sử dụng rừng; những bất cập trong triển khai các nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại phiên giải trình.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận nỗ lực của UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm an ninh nguồn nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, đồng bộ quy hoạch, đề án an ninh nguồn nước với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; xây dựng phương án điều hòa, phân phối nguồn nước cho 19 vùng cấp nước, chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước mùa khô 2026-2027, ưu tiên nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời, rà soát hiện trạng các công trình hồ đập, cấp nước; xác định trách nhiệm quản lý, bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu tại phiên giải trình.

Đối với công tác quản lý đất đai, đồng chí đề nghị nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định các dự án trình HĐND thành phố thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo đảm đúng quy hoạch, đủ điều kiện pháp lý và nguồn lực thực hiện. Tăng cường kiểm tra thực địa, rà soát các dự án chậm triển khai, kịp thời đề xuất điều chỉnh, hủy bỏ những dự án không còn phù hợp; gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng thẩm định và hiệu quả thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập, phát biểu tại phiên giải trình.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị UBND thành phố ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại về an ninh nguồn nước sau phiên giải trình trước ngày 30/11/2026, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ. Các ban HĐND thành phố tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã giải trình, bảo đảm những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm được giải quyết thực chất, hiệu quả.