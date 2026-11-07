Phường Quảng Yên: Tăng tốc các công trình chỉnh trang đô thị

Cũng như nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, phường Quảng Yên đang tập trung hoàn thành các công trình, dự án cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.

Tuyến đường mới dọc kênh tưới tiêu L16 được hình thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo và kết nối giao thông các tuyến đường khu dân cư Quảng Yên.

Khó khăn trong giao thông, nhiều hộ dân phố Nguyễn Bình và Khê Chanh, phường Quảng Yên phải sử dụng mặt kênh tưới tiêu để phục vụ việc đi lại. Thực hiện chủ trương của thành phố trong việc chỉnh trang đô thị các khu dân cư hiện hữu, tuyến đường dọc kênh này được phường Quảng Yên triển khai trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân.

Công trình dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2027 không chỉ kết nối giao thông giữa các tuyến phố trong khu vực và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn, mà còn mở ra không gian cảnh quan đô thị mới của phường Quảng Yên.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Chi bộ khu phố Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, cho biết: Những hộ dân giáp tuyến kênh nước tưới tiêu L16 này trước đều không có lối đi chính, phải đi toàn bộ bằng ngõ đằng sau. Khi phường triển khai làm tuyến đường, khu phố vận động và 100% hộ dân đồng thuận dỡ tường rào, bỏ các công trình phụ để hiến đất làm tuyến đường.

Các hộ dân dịch tường rào thực hiện dự án.

Là đô thị lõi của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, năm 2026 phường Quảng Yên được giao tổng nguồn vốn đầu tư công trên 270 tỷ đồng để thực hiện triển khai 41 dự án. Trong đó, chủ yếu là phục vụ các dự án công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng và các khu vui chơi cộng đồng các khu phố.

Hết tháng 10/2026, phường có 24 dự án kết thúc việc thi công xây dựng, 13 dự án đang thi công; 4 dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án theo quy định. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công của phường đạt 65%. Phường Quảng Yên đang tập trung chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư tăng tốc thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập hồ sơ thanh toán đối với 13 dự án công trình đang triển khai xây dựng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán A-B trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với 24 dự án đã kết thúc thi công xây dựng. Địa phương phấn đấu đảm bảo khối lượng giải ngân 100% vốn đã được phân bổ trong năm 2026.

Lãnh đạo phường Quảng Yên kiểm tra các dự án tuyến đường chỉnh trang đô thị.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: Phường Quảng Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án theo Kế hoạch 272 của thành phố về chỉnh trang đô thị, phấn đấu các công trình về đường, điện, thoát nước sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Trong 2 tháng cuối năm, tập trung đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn còn lại gần 81 tỷ đồng.

Dự án cải tạo sân vận động Quảng Yên, một trong những dự án hoàn thành thi công góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Với tinh thần thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu năm 2026, những công trình đã và đang được chuẩn bị hoàn thành đã từng bước góp phần thay đổi diện mạo đô thị Quảng Yên và điều quan trọng hơn là chất lượng đời sống người dân trong khu vực được nâng lên từng ngày.