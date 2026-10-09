Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Ngày 9/10, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chủ trì. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu địa phương.

Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Thành uỷ và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm 2026; tham mưu triển khai quy định, chỉ thị, hướng dẫn, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ với nhiều giải pháp thiết thực; phối hợp tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp gắn với sơ kết 01 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Toàn ngành đã rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong 9 tháng đầu 2026, đã thành lập thành lập 13 đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập 22 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kết nạp 3.128 đảng viên, đạt 89,4% kế hoạch năm. Số lượng đảng viên mới kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp tổ chức thành công nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nổi bật là mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 129 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 3 tỉnh Bắc Lào. Công tác chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai tích cực, có hiệu quả, chất lượng. Tổng số dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch đạt tỷ lệ 100% và tổng số dữ liệu đảng viên đã được làm sạch cơ bản đạt tỷ lệ 99%. Tính đến ngày 15/9, đã có 55.519 hồ sơ đảng viên điện tử đã được chỉnh lý, trong đó có 18.658 hồ sơ đã được số hóa; 89,37% chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu các đảng bộ rà soát chỉ tiêu kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm để tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2026; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên năm 2027; tiếp tục nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng và sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Cùng với đó, các Đảng bộ cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực tham mưu; triển khai hiệu quả việc đánh giá, xếp loại cán bộ và tổ chức đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng chính trị hiện nay, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác cán bộ, đảng viên; tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu tập trung số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử; số hóa hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, dữ liệu đảng viên trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, phối hợp triển khai phần mềm 4 thủ tục hành chính trong Đảng. Quá trình thực hiện cần bảo đảm tiến độ, đồng thời đặc biệt chú trọng công tác bảo mật thông tin.