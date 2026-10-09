Đổi mới công tác Đảng trên nền tảng số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ hơn trong phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng ở thành phố Quảng Ninh. Từ quản lý, điều hành trên nền tảng số đến đổi mới sinh hoạt chuyên đề, cập nhật kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, công nghệ đang được đưa vào những công việc cụ thể của công tác Đảng, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên xã Đường Hoa thảo luận, trao đổi thông tin qua ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cài đặt trên điện thoại thông minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét từ phương thức điều hành đến sinh hoạt chi bộ. Quảng Ninh đẩy mạnh sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên, đồng thời đưa các nền tảng dùng chung và nhiều quy trình công việc lên môi trường số. Qua đó, đảng viên có thêm kênh cập nhật thông tin, nghiên cứu nghị quyết, tài liệu sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng số.

Tại xã Đường Hoa, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử, với 96% đảng viên sử dụng. Địa phương đồng thời chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên trên phần mềm quản lý đảng viên 4.0; thử nghiệm bản tin sinh hoạt chi bộ dưới dạng video có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, hầu hết các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”. Qua các hoạt động này, chuyển đổi số từng bước được đưa từ yêu cầu chung vào những công việc cụ thể, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và hình thành thói quen số cho cán bộ, đảng viên.

Đến nay, thành phố đã tiếp nhận, triển khai 10 nền tảng số, phần mềm ứng dụng dùng chung do Trung ương xây dựng và chuyển giao. Một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình cao, như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy các phường: Đông Mai, Mông Dương, An Sinh và Đảng ủy xã Quảng La...

Toàn thành phố đã khởi tạo hơn 4.000 tài khoản người dùng hệ thống thư điện tử của các cơ quan Đảng trên mạng nội bộ; tổ chức 315 cuộc họp trên hệ thống họp không giấy tờ; hoàn thành 9 kỳ số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu thống kê ngành Kiểm tra Đảng. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã cập nhật 1.883/1.984 hồ sơ, đạt 94,9%.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số trong công tác Đảng đang được triển khai theo hướng cụ thể hơn, từ quản lý dữ liệu, xử lý công việc đến sinh hoạt chi bộ và trang bị kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong môi trường số.

Đồng chí Vũ Mạnh Huyền, Bí thư Đảng ủy phường An Sinh, cho biết: “Chuyển đổi số trong công tác Đảng trước hết phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phường xác định cán bộ, đảng viên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý công việc, trao đổi thông tin và phục vụ nhân dân. Cùng với việc tổ chức hướng dẫn, tập huấn, phường chú trọng phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ những đồng chí còn hạn chế về kỹ năng, để từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số”. Thực tế triển khai tại cơ sở cho thấy, khi kỹ năng số được gắn với công việc cụ thể, hiệu quả chuyển đổi số trong tổ chức Đảng cũng rõ nét hơn. Từ việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử, tổ chức họp không giấy tờ, cập nhật cơ sở dữ liệu đến sử dụng thư điện tử công vụ và các phần mềm quản lý chuyên ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước chuyển từ ứng dụng sang chủ động khai thác các tiện ích số phục vụ nhiệm vụ.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi số công tác Đảng. Trọng tâm là triển khai sâu rộng chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, gắn nội dung bồi dưỡng với yêu cầu công việc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung vào kỹ năng sử dụng các nền tảng số dùng chung, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

Cùng với đào tạo tập trung, việc hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở sẽ được tăng cường, nhất là đối với những đơn vị còn hạn chế về kỹ năng số. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát mức độ sử dụng phần mềm, nền tảng số, xác định những kỹ năng còn thiếu để tổ chức bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm học đến đâu vận dụng được đến đó. Việc chuẩn hóa, làm sạch và khai thác dữ liệu cũng được chú trọng, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, giảm giấy tờ và nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành.

Cùng với đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được xác định là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị. Khi cán bộ, đảng viên chủ động sử dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số và ứng dụng vào công việc hằng ngày, kỹ năng số sẽ dần trở thành một năng lực thiết yếu, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng và nâng cao hiệu quả công tác.