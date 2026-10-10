Đảng viên dẫn dắt kinh tế tư nhân nơi cửa ngõ hội nhập quốc tế

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) nêu rõ quan điểm: “… kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia…”. Từ những “con số biết nói” ở khu vực biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, cho thấy vị trí, vai trò chủ lực của KTTN. Đặc biệt hơn, khi đảng viên tiên phong phát triển KTTN ở nơi cửa ngõ hội nhập kinh tế quốc tế, ý nghĩa của Nghị quyết 68 càng sâu sắc, khẳng định: kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…”.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường làm việc với các địa phương khu vực biên giới Móng Cái.

Ký quy chế phối hợp giữa Doanh nghiệp với UBND và MTTQ phường Móng Cái 1.

Phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh, có 615 doanh nghiệp, 3.097 hộ kinh doanh. Là địa bàn trung tâm của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, vùng lõi của Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, phường Móng Cái 1 là nơi tập trung lực lượng kinh tế tư nhân đông đảo, năng động; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và phát triển đô thị biên giới khu vực Móng Cái. Nơi “cửa ngõ mở ra thế giới”, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và các loại hình, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực: Du lịch, thương mại, vận tải, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, logistics, xây dựng, công nghệ, giáo dục… Nhiều doanh nghiệp tư nhân (DNTN) khẳng định uy tín thương hiệu trong nước và quốc tế.

Hoạt động kết nối liên minh doanh nghiệp Việt - Trung tại Quảng Ninh.

Điểm đặc biệt ở lĩnh vực KTTN là lực lượng đảng viên làm nòng cốt, dẫn dắt doanh nghiệp; đảng viên giữ vị trí quản lý cấp cao: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc…, chiếm đa số. Đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân nổi bật nhất của thành phố đều là đảng viên.

Đơn cử, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XNK Quốc tế Tân Đại Dương - chủ đầu tư khai thác, vận hành hạ tầng logistics theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tại lối thông quan Bắc Luân II với mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, đồng thời cũng là chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Hải Yên. Từ đó, hình thành chuỗi giá trị liên vùng, xuyên biên giới và hệ sinh thái sản xuất bổ trợ cho kinh tế cửa khẩu cùng các hoạt động thương mại, logisstics, phù hợp với định hướng phát triển phát huy lợi thế khu vực biên giới Móng Cái.

Công ty Tân Đại Dương đầu tư Cụm công nghiệp Hải Yên.

Ông Ninh Văn Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Logistics N.C.T - Top 10 Thương hiệu Vàng Việt Nam – người tiên phong mở rộng các tuyến vận tải quốc tế trong hành lang kinh tế Đông – Tây và triển khai mô hình logistics xanh – sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải CO₂, hướng tới phát triển bền vững…

Ông Trình cũng là Đại biểu HĐND phường Móng Cái 1 (nhiệm kỳ 2026-2031), tham gia nhiều vấn đề quan trọng về KTXH của vùng biên giới năng động.

Phòng thí nghiệm của công ty Tân Đại Dương.

Nhìn rộng ra toàn khu vực biên giới Móng Cái, những điển hình như: Ông Đặng Duy Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh - người đảng viên, CCB gương mẫu dẫn dắt hệ sinh thái Trí Lực; ông Bùi Tiến Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Quảng Ninh, Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ Miền Đông với những sáng kiến đặc biệt thúc đẩy thương mại xuyên biên giới tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam… đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân với khát vọng, sáng tạo và tinh thần chủ động hội nhập. Và đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên được khơi dậy, phát huy, dẫn dắt, góp phần làm nên diện mạo mới của kinh tế Quảng Ninh.

Doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách trên các lĩnh vực.

Ông Ninh Văn Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1 cho biết: Đảng viên làm KTTN dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bằng năng lực tạo giá trị, tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Là chủ doanh nghiệp, là đảng viên, chúng tôi nhận thức sâu sắc vai trò “hạt nhân chính trị”, lấy liêm chính làm nguyên tắc định hình văn hóa kinh doanh và thượng tôn pháp luật. Đặc biệt, là đảng viên, được đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp, chúng tôi xác định Doanh nghiệp chính là một mắt xích quan trọng trong cầu nối hợp tác Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trên mọi lĩnh vực. Trong đó, trước mắt là thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, xây dựng tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt Trung Quốc, xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng theo tinh thần chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ninh.

Ngày 12/6/2026, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 được thành lập. Đây là phường đầu tiên của Quảng Ninh tổ chức thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Móng Cái 1 ra mắt đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ra mắt Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng bộ, đồng thời là Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Đảng bộ khối có 9 chi bộ với 139 đảng viên. Việc thành lập, hoạt động của Đảng bộ là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giúp cho chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp, trong việc giáo dục, động viên người lao động phấn đấu trở thành đảng viên. Điều này cũng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ phường Móng Cái 1 trong việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, gắn phát triển kinh tế với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phường Móng Cái 1 tôn vinh doanh nhân.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 với sự dẫn dắt của đội ngũ quản lý là những đảng viên tiêu biểu cho trình độ, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm đã góp phần mang lại cho Móng Cái 1 những “con số biết nói” ấn tượng trong 9 tháng năm 2026: Thu ngân sách đạt 936,5 tỷ đồng, vượt dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 12.901,5 triệu USD, tăng 26,8%; đón 3,46 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 8.304 tỷ đồng; thu hút 2 dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Xuân 1, Hải Xuân 2 với tổng vốn đầu tư 2.101 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Kim Thu, Trưởng phòng Kinh tế phường Móng Cái 1 nhấn mạnh vai trò “dẫn dắt”, “chủ lực” của các doanh nghiệp: Khu vực kinh tế tư nhân tại phường Móng Cái 1 đang trở thành nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 kinh tế tư nhân đóng góp 40-45% tổng thu ngân sách”.

Thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Cũng tại các doanh nghiệp này, phường Móng Cái 1 đã kết nạp 60 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên trẻ, thành lập thêm 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; thành lập 15 chi đoàn, chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước với hàng trăm đoàn viên; phát triển 6 công đoàn cơ sở với 250 đoàn viên trong doanh nghiệp. 9 tháng năm 2026, Móng Cái 1 đã thành lập mới 103 doanh nghiệp, khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng là nơi “đất lành, chim đậu - thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 trao quyết định kết nạp đảng viên và chúc mừng các chi bộ doanh nghiệp thành lập mới.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn và các nguồn lực phát triển. Với các Chi bộ trực thuộc, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò “hạt nhân” của Đảng viên để dẫn dắt KTTN, hướng tới mục tiêu cộng đồng doanh nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành cầu nối hợp tác bền vững, góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Mang trong mình sứ mệnh to lớn - trở thành địa bàn động lực, điểm nhấn phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc, phường Móng Cái 1 sớm xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 là: “… phát huy lợi thế khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, vùng lõi khu du lịch quốc gia; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, …”.

Các hoạt động văn hóa, du lịch có sự tham gia của doanh nghiệp.

Như vậy, từ tinh thần và mục tiêu của các Nghị quyết của Đảng bộ phường và “kim chỉ nam” từ Nghị quyết số 68-NQ/TW, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp phường Móng Cái 1 đang phát huy vai trò dẫn dắt của đảng viên trong khối KTTN và sự đồng hành của Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo nên những dấu ấn, thành tựu trong bức tranh kinh tế khu vực biên giới Móng Cái.

Thu Hằng (Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1)

Trình bày: Tất Đạt

