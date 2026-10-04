Quảng Ninh: Điểm hẹn bốn mùa

Có những miền đất đẹp vào một mùa. Nhưng cũng có những miền đất mà mỗi mùa lại mở ra một vẻ đẹp khác. Quảng Ninh có lẽ thuộc về những miền đất như thế.

Đánh thức mùa du lịch thu đông từ Cao Ly.

Từ sắc xanh của biển, vẻ trầm mặc của núi rừng đến những mùa lễ hội, mùa hoa, mùa văn hóa và những khoảng trời bình yên, Quảng Ninh đang có đủ “chất liệu” để viết nên câu chuyện du lịch không mùa vụ. Nếu mùa hè là mùa của biển, thì Quảng Ninh không chỉ có mùa hè. Bởi trước khi những con tàu rời bến đưa du khách ra giữa vịnh, Quảng Ninh đã có một mùa xuân rất riêng trên non thiêng Yên Tử. Trong không gian bảng lảng của mây núi, những cung đường hành hương đưa con người tìm về một miền di sản văn hóa, tâm linh đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Ở đó, du lịch không đơn thuần là một chuyến đi, mà còn là hành trình tìm kiếm sự tĩnh tại giữa thiên nhiên.

Rời Yên Tử, miền Đông Quảng Ninh mở ra một sắc thái khác. Những cung đường miền núi, những bản làng, ruộng bậc thang, sắc hoa theo mùa và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc tạo nên một Quảng Ninh vừa gần gũi vừa mới mẻ. Có những hành trình, điểm hấp dẫn nhất không phải một công trình nổi tiếng, mà chỉ là một cung đường đẹp, một phiên chợ vùng cao, một bữa cơm của cư dân bản địa hay khoảnh khắc đứng giữa núi rừng và nhìn mây trôi qua thung lũng. Rồi mùa hè đến, biển Quảng Ninh khi ấy khoác lên mình một màu xanh đặc trưng. Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu… mỗi nơi mang một sắc thái riêng của biển đảo. Có nơi phù hợp cho một kỳ nghỉ sôi động, có nơi dành cho những ai muốn tìm sự riêng tư, có nơi hấp dẫn bởi những làng chài, bãi biển còn giữ được vẻ tự nhiên. Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của biển Quảng Ninh không chỉ nằm ở mặt nước xanh. Đó còn là những đảo đá muôn hình, những hang động, những làng chài, những câu chuyện về cư dân sống cùng biển và một hệ sinh thái tự nhiên mà mỗi chuyến đi lại có thể hé lộ thêm một góc nhìn.

Sản phẩm du lịch thuyền ba vách mang đến trải nghiệm khám phá cảnh quan đặc sắc trên Vịnh Hạ Long.

Nếu mùa hè của Quảng Ninh rực rỡ, thì mùa thu lại có phần dịu dàng. Đó là thời điểm thích hợp để đi chậm hơn. Một chuyến du thuyền trên vịnh trong tiết trời trong trẻo, một hành trình về những miền quê, một buổi chiều trên phố, một cung đường lên vùng cao hay đơn giản là ngồi bên một tách trà và nhìn cảnh sắc thiên nhiên đổi thay. Và rồi mùa đông đến, không ồn ào nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng. Biển mùa đông không còn đông đúc. Núi rừng chìm trong sương. Những không gian nghỉ dưỡng trở nên tĩnh lặng. Các di tích, bảo tàng, trung tâm văn hóa, những con phố và khu ẩm thực có thể trở thành điểm đến cho những hành trình ngắn ngày. Đôi khi, chỉ cần một cuối tuần rời thành phố, tìm đến một không gian khác, cũng đủ để cảm nhận một Quảng Ninh rất mới. Có lẽ chính sự đa dạng ấy tạo nên một lợi thế đặc biệt của Quảng Ninh: Vẻ đẹp không bị đóng khung trong một mùa.

Vì thế, “du lịch không mùa vụ” với Quảng Ninh có lẽ không phải là câu chuyện tạo ra thật nhiều sản phẩm mới, mà trước hết là nhìn thấy đầy đủ hơn những gì mình đang có. Khi một du khách có thể đến Quảng Ninh vào mùa xuân để tìm sự an nhiên trên non thiêng, mùa hè để hòa mình vào biển đảo, mùa thu để khám phá những cung đường và mùa đông để tận hưởng sự tĩnh lặng của một miền di sản, thì mỗi mùa đã tự mình trở thành một lời mời gọi. Quảng Ninh vì thế không chỉ là một điểm đến để “đi vào mùa du lịch” bởi mỗi mùa của Quảng Ninh đều có một vẻ đẹp đủ riêng để người ta muốn lên đường.