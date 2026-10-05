Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Từ sản xuất giống đến chế biến, bảo quản nông sản, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến đang từng bước hình thành, góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả bền vững.

Sản xuất tôm giống tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh.

“Biệt đội Tứ siêu VU-S26” - bộ 4 loại tôm giống có tính năng vượt trội do Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh sản xuất - là dấu ấn mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp Quảng Ninh. "Biệt đội" này bao gồm: Siêu 60 - siêu tăng trưởng, siêu bền bỉ, siêu chống chịu và siêu hạ mặn.

Anh Nguyễn Văn Thuỳ, khu 4 Hải Yên (phường Móng Cái 3), là một trong những hộ đã sử dụng giống tôm Siêu 60 - siêu tăng trưởng và đạt kết quả cao. Chỉ trong 87 ngày, 5 ao nuôi ngoài trời của anh đã cho thu hơn 30 tấn tôm với kích cỡ tôm 26-28 con/kg, giá bán 207.000 đồng/kg. Anh Thuỳ cho biết: So với các giống trước đây, tôi phải nuôi 100-110 ngày mới đạt size tôm 30-32 con/kg, giá bán dưới 190.000 đồng/kg. Với giống Siêu 60 - siêu tăng trưởng này, tôi thu hoạch tăng được khoảng 30% về lợi nhuận.

Anh Nguyễn Văn Thùy, khu 4 Hải Yên (phường Móng Cái 3) được Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh tặng thưởng 1 chỉ vàng về thành tích nuôi tôm giống mới.

Cùng với tôm Việt Úc, gần đây nhất, vào cuối tháng 9 vừa qua, 2 mô hình sản xuất nông nghiệp của Quảng Ninh cũng đã xuất sắc đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc" lần thứ XI (2025-2026). Đó là giải pháp “Phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân đồng bào dân tộc thiểu số” của anh Phùn Văn Hòa (xã Quảng Đức) và giải pháp “Xây dựng quy trình chăn nuôi lợn Hương công nghệ cao theo chuỗi giá trị khép kín phục vụ phát triển bền vững sản phẩm OCOP Quảng Ninh” của nhóm tác giả Trần Hòa và La Văn Công (phường Cửa Ông).

Theo anh Trần Hoà, tác giả của giải pháp “Xây dựng quy trình chăn nuôi lợn Hương công nghệ cao theo chuỗi giá trị khép kín phục vụ phát triển bền vững sản phẩm OCOP Quảng Ninh”, giải pháp là sự tích hợp đồng bộ các tiến bộ khoa học - công nghệ vào trọn vẹn chuỗi giá trị, từ khâu chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi cho đến tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, thay vì chăn nuôi nhỏ lẻ, mô hình hướng tới quy trình chuẩn hóa có kiểm soát, kết hợp công nghệ an toàn sinh học và chế phẩm sinh học để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa việc dùng kháng sinh.

Giải pháp “Phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân đồng bào dân tộc thiểu số” của anh Phùn Văn Hòa (xã Quảng Đức).

Hiện các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP Quảng Ninh cũng đã tập trung vào việc ứng dụng thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, giá trị cao. Ví như Công ty TNHH Nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc (xã Hải Hòa) đang áp dụng quy trình sản xuất dược liệu khép kín từ khâu ươm trồng, nuôi giống đến sản xuất, chế biến các sản phẩm trên dây chuyền hiện đại. Các thiết bị, máy móc, nhà xưởng được đầu tư quy mô, hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về sản xuất, cũng như hoạt động nghiên cứu, kiểm định. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú (xã Đường Hoa) thường xuyên giám định mẫu đất, mẫu nước để đáp ứng tiêu chuẩn vùng nguyên liệu theo yêu cầu của những thị trường khắt khe như Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản…

Trong sản xuất nông nghiệp tại Quảng Ninh, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ số đang từng bước được mở rộng. Hệ thống nhà màng, tưới tự động, cảm biến theo dõi môi trường cùng các công cụ quản trị số được đưa vào sản xuất; góp phần tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng phần mềm quản lý các khâu sản xuất, từ kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP tại nhiều vùng sản xuất cũng góp phần nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị.