Djokovic thất bại tại giải đấu quê nhà Federer

Novak Djokovic không thể san bằng thành tích 103 danh hiệu trong sự nghiệp của Roger Federer tại giải quần vợt Swiss Indoors ở Basel, quê hương của huyền thoại người Thụy Sĩ. Hôm 29/10, Djokovic để thua tay vợt hạng 47 thế giới Jan-Lennard Struff với tỷ số 6-7 (4), 7-5, 6-7 (5).

Tay vợt Novak Djokovic của Serbia thể hiện tiếc nuối trong trận đấu với Jan-Lennard Struff của Đức tại giải quần vợt Swiss Indoors, diễn ra ở nhà thi đấu St. Jakobshalle, Basel, Thụy Sĩ,

﻿ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Tay vợt người Đức, 36 tuổi, khép lại trận đấu ở cơ hội kết thúc thứ ba bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp vào giữa sân, khiến Djokovic, 39 tuổi, không thể với tới. Trước đó, tay vợt người Serbia đã cứu nguy ở cơ hội kết thúc trận đấu thứ hai của đối thủ bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Djokovic, chủ nhân kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam, giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp tại Bắc Kinh hồi tháng này. Chỉ Jimmy Connors, với 109 danh hiệu, có thành tích cao hơn Federer, người sở hữu 103 danh hiệu.

Djokovic trở lại Basel lần đầu tiên sau 15 năm. Tại đây, anh từng đánh bại Federer trong trận chung kết năm 2009 để giành một trong 102 danh hiệu của mình. Một năm sau, Federer thắng trận tái đấu tại Basel, quê hương của anh, nơi anh từng làm nhặt bóng và lập kỷ lục 10 lần vô địch giải đấu

Sau trận thua của Djokovic, hạt giống số một Ben Shelton đối đầu tay vợt chủ nhà Jerome Kym, hiện đứng thứ 222 thế giới và tham dự giải bằng suất đặc cách. Người thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Jiri Lehecka ngày 30/10, sau khi tay vợt Cộng hòa Séc, hạt giống số tám, đánh bại Daniel Altmaier với tỷ số 7-5, 6-4.

Trước đó, hạt giống số hai Arthur Fils ngược dòng đánh bại Alex Michelsen của Mỹ với tỷ số 4-6, 6-3, 7-6 (5). Ở tứ kết, Fils sẽ chạm trán tay vợt Mỹ khác là hạt giống số sáu Taylor Fritz, người vượt qua Denis Shapovalov với tỷ số 6-4, 6-3.