Liên đoàn Bóng đá Pháp xác nhận bàn thắng gây tranh cãi của Le Mans là hợp lệ

Liên đoàn Bóng đá Pháp hôm 28/10 xác nhận bàn thắng của Le Mans trong trận hòa Auxerre 1-1 tại Ligue 1 là hợp lệ, bất chấp phản ứng của HLV Will Still bên phía Auxerre.

HLV Will Still gây chú ý khi phản đối bàn thắng gây tranh cãi của Le Mans

﻿trong trận hòa 1-1 với Auxerre tại Ligue 1 ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Tình huống gây tranh cãi diễn ra hôm 25/10, khi Le Mans mở tỷ số bằng một pha đánh đầu. Thủ môn Paul Nardi của Auxerre dường như đã cản phá được bóng ngay trên vạch vôi, nhưng công nghệ xác định bóng qua vạch vôi lại báo bàn thắng.

Trọng tài chính nhận tín hiệu từ hệ thống trên đồng hồ và công nhận bàn thắng. Các trọng tài phụ trách phòng xem lại video (VAR) cũng ủng hộ quyết định này. Hôm 28/10, Liên đoàn Bóng đá Pháp công bố đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa các trọng tài khi kiểm tra tình huống.

Sau trận đấu, HLV Will Still nhiều lần cho rằng tổ trọng tài đã nhầm lẫn giữa bàn tay đeo găng của thủ môn nằm phía sau vạch vôi và vị trí thực tế của quả bóng. Nhà cầm quân này khẳng định một góc quay từ phía sau khung thành cho thấy bóng chưa đi qua vạch vôi.

“Nếu các bạn xem hình ảnh từ phía sau khung thành, thì không thể nào quả bóng này đã đi vào khung thành”, ông Still nói với kênh truyền hình của Ligue 1.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Pháp cho biết các trọng tài xem lại video đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hình ảnh nhưng không tìm thấy bằng chứng nào bác bỏ tín hiệu từ công nghệ xác định bóng qua vạch vôi.

Công nghệ này được FIFA phát triển sau sự cố tại World Cup 2010, khi bàn thắng của Frank Lampard cho tuyển Anh không được công nhận trong trận thua Đức. Hệ thống xác định bóng qua vạch vôi chính thức được đưa vào sử dụng tại World Cup 2014 ở Brazil.