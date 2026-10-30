Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina bỏ cuộc ở tứ kết giải Tokyo vì chấn thương

Tay vợt nữ số 1 thế giới Elena Rybakina đã xin bỏ cuộc trước trận tứ kết giải quần vợt Pan Pacific Open tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 30/10 do gặp chấn thương chưa được tiết lộ cụ thể.

Tay vợt Elena Rybakina của Kazakhstan phát biểu sau khi xin rút lui khỏi trận tứ kết đơn nữ ﻿giải quần vợt Pan Pacific Open tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/10/2026. Ảnh: AP

Trực tiếp thông báo với khán giả trên sân, Rybakina cho biết cô đã gặp vấn đề về thể lực trong vài ngày qua, với một “chấn thương nhỏ”, và cần thời gian hồi phục để chuẩn bị cho WTA Finals vào tháng tới tại Indian Wells (Mỹ).

Tay vợt người Kazakhstan kết thúc lời chia sẻ bằng thông điệp: “Tôi hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn vào năm sau”.

Việc Rybakina rút lui giúp đối thủ người Canada Leylah Fernandez giành quyền vào bán kết mà không cần thi đấu.

Trước đó, với chiến thắng ở vòng 1/8 hôm 29/10, Rybakina đã chắc chắn khép lại mùa giải ở vị trí số 1 thế giới.

Ở các trận tứ kết còn lại, hạt giống số 3 Diana Shnaider ngược dòng đánh bại hạt giống số 8 Alexandra Eala với tỷ số 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Shnaider sẽ chạm trán tay vợt 18 tuổi người Slovakia Mia Pohankova ở bán kết. Pohankova giành vé đi tiếp sau khi vượt qua Alycia Parks với tỷ số 7-6 (3), 6-3.

Ở nhánh bán kết còn lại, Leylah Fernandez sẽ đối đầu Kamilla Rakhimova, tay vợt vừa đánh bại Maya Joint với tỷ số 7-5, 5-7, 6-1.