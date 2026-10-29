Messi không ghi bàn, Inter Miami hòa Cincinnati 2-2 nhờ bàn gỡ muộn

Riquelme Fillipi ghi bàn ở phút 90, giúp Lionel Messi và Inter Miami hòa FC Cincinnati 2-2 trong trận đấu sáng 29/10 (giờ Việt Nam). Bàn thắng muộn này khép lại màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, giúp Inter Miami tránh thất bại trên sân nhà.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami nhận thẻ vàng trong trận hòa FC Cincinnati 2-2 tại MLS, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Luis Suárez mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 61. Tuy nhiên, Cincinnati vùng lên trong những phút cuối và liên tiếp ghi hai bàn để vượt lên dẫn trước. Kenji Mboma Dem gỡ hòa ở phút 80, trước khi Samuel Gidi ghi bàn thắng đầu tiên tại MLS ở phút 86, đưa đội khách dẫn 2-1.

Inter Miami đáp trả ở phút 90 khi Riquelme Fillipi ghi bàn từ bên trái vòng cấm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này tại MLS.

Trong thời gian bù giờ, Cincinnati có cơ hội giành chiến thắng khi Evander tung cú sút từ khu vực gần chấm phạt đền. Tuy nhiên, hậu vệ Ian Fray kịp thời cản bóng, giúp Inter Miami tránh thất bại. Quả phạt góc tiếp theo của Cincinnati không tạo ra nguy hiểm và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Dù không ghi bàn, Lionel Messi vẫn là tâm điểm chú ý sau trận đấu khi nhận thẻ vàng ở phút 44 vì phản ứng với quyết định của trọng tài. Đây là thẻ vàng thứ năm của tiền đạo người Argentina tại MLS mùa này.

Trận hòa khiến Inter Miami tụt xuống vị trí thứ ba tại khu vực miền Đông, với 56 điểm, kém New England Revolution 2 điểm. New England vừa đánh bại New York Red Bulls với tỷ số 3-2 để vươn lên vị trí thứ hai.

Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp tại Foxborough, bang Massachusetts, ngày 1/11. Trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng trước vòng play-off MLS Cup, nhưng Inter Miami sẽ không có sự phục vụ của Messi do án treo giò. Đội bóng còn một trận cuối mùa giải thường niên, tiếp đón Charlotte ngày 7/11.

Trong khi đó, Cincinnati bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng play-off. Đội bóng cần đánh bại Inter Miami và chờ Columbus Crew thất bại trước Dallas để chính thức giành quyền đi tiếp.