Cúp bóng đá Châu Phi (AFCON) tiếp tục tổ chức 2 năm một lần

Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sẽ tiếp tục được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) ngày 30/10 nhất trí hủy bỏ kế hoạch chuyển giải đấu sang chu kỳ 4 năm.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) Patrice Motsepe (phải) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫy tay chào khán giả trên khán đài trong trận đấu vòng 1/8 Cúp bóng đá châu Phi giữa Nam Phi và Cameroon tại Rabat, Morocco, ngày 4/1/2026. Ảnh: AP

Tháng 12 năm ngoái, CAF từng thông báo AFCON sẽ chuyển sang tổ chức 4 năm một lần, bắt đầu từ năm 2028. Thay đổi này nhằm tạo điều kiện ra mắt giải đấu mới mang tên African Nations League vào năm 2029, đồng thời đưa lịch thi đấu AFCON phù hợp với lịch thi đấu quốc tế của FIFA.

Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối tại kỳ AFCON ở Morocco. Một số ý kiến cho rằng việc thay đổi lịch thi đấu xuất phát từ mong muốn của các đối tác châu Âu, thay vì bảo đảm lợi ích của bóng đá châu Phi. Đến tháng 10 năm nay, CAF cho biết đang xem xét lại kế hoạch.

Chủ tịch CAF Patrice Motsepe khẳng định việc duy trì chu kỳ 2 năm một lần nhằm bảo vệ lợi ích của bóng đá châu Phi, 54 liên đoàn thành viên và các cầu thủ châu Phi đang thi đấu tại những câu lạc bộ bên ngoài lục địa.

Ông cũng cho biết CAF lo ngại giải đấu African Nations League sẽ cần nhiều năm mới có thể tạo ra nguồn thu đáng kể và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bóng đá châu Phi, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ tài chính của các giải đấu cấp châu lục.

Theo kế hoạch, AFCON tiếp theo vẫn diễn ra vào năm 2027 tại Kenya, Tanzania và Uganda. Các kỳ giải sau đó được tổ chức vào các năm 2028, 2031 và 2033.

Ông Motsepe cho biết, việc bố trí lịch thi đấu cũng phải tính đến World Cup 2030. Theo thông lệ của FIFA, vòng chung kết AFCON và các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia của những liên đoàn châu lục không diễn ra trong cùng năm tổ chức World Cup.