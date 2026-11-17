Đoàn đại biểu Hội LHPN Lào đến tham quan, khảo sát thực tế tại Quảng Ninh

Sáng 17/11, Đoàn học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lào do đồng chí Phăn-Tha-Vông-Bua-Chan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xay Nhạ Bu Ly làm trưởng đoàn, đến tham quan, khảo sát thực tế tại Quảng Ninh.

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc các bộ, ngành, chủ tịch hội LHPN các tỉnh của Lào và đại diện Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế của Quảng Ninh. Đồng chí cung thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương của Lào, đặc biệt là ba tỉnh Bắc Lào, gồm: Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn và Luông Pha Băng, trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao lưu hữu nghị, thương mại và du lịch.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai nước.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh, trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, phụ nữ hai nước luôn có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với nhiều nét tương đồng về truyền thống, văn hóa và vai trò trong gia đình, xã hội, tổ chức Hội LHPN hai nước có nhiều điều kiện để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy các phong trào phụ nữ. Những hoạt động trao đổi đoàn, bồi dưỡng cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác hội mà còn vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa phụ nữ hai nước.

Đồng chí Phăn-Tha-Vông-Bua-Chan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phăn-Tha-Vông-Bua-Chan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, địa phương có nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đánh giá cao những mô hình, cách làm hiệu quả của Hội LHPN thành phố trong việc tập hợp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng chí cho biết, thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn mới; nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa phát triển lực lượng phụ nữ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam nói chung và của TP Quảng Ninh nói riêng, nhất là trong triển khai các phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình và tham gia giảm nghèo, đều là những nội dung thiết thực để đoàn nghiên cứu, trao đổi và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Đại diện Sở Nội vụ chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Ninh.

Đồng chí cũng mong muốn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hội LHPN hai nước nói riêng tiếp tục được củng cố, đời đời bền vững.

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành, đơn vị của thành phố và Đoàn đại biểu Hội LHPN Lào đã cùng chia sẻ, trao đổi về tình hình phụ nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, trao quà lưu niệm cho đồng chí Phăn-Tha-Vông-Bua-Chan,Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, trưởng Đoàn đại biểu Hội LHPN Lào.

Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Hội LHPN Lào trao quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

Trong khuôn khổ chuyến tham quan, khảo sát tại Quảng Ninh, Đoàn sẽ tìm hiểu một số mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ; tham quan các di sản, địa danh văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để cán bộ Hội hai nước cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác hội và phong trào phụ nữ để từ đó nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị.