An toàn số cho doanh nghiệp nữ

Chuyển đổi số đang mở thêm nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường và khẳng định năng lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu vì thế đang trở thành yêu cầu thiết thực, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tự tin thích ứng và phát triển bền vững trong môi trường số.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh hiện có 3.851 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 28,4% tổng số doanh nghiệp, cùng hàng nghìn hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với các nền tảng trực tuyến, những thách thức về an toàn thông tin cũng xuất hiện rõ hơn. Từ việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, giao dịch trực tuyến, thanh toán điện tử đến lưu trữ dữ liệu khách hàng, mỗi hoạt động đều tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp thông tin, giả mạo tài khoản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Chị Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc HTX Nông - Lâm - Ngư nghiệp Việt Hưng tham gia livestream giới thiệu sản phẩm tại Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hoa

Chị Hoàng Thị Hải Yến, chủ hộ kinh doanh đồ gia dụng tại phường Hạ Long, chia sẻ: Bên cạnh bán hàng trực tiếp, tôi thường xuyên giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội, thực hiện các giao dịch, thanh quyết toán trên máy tính. Dù nhận thấy việc bảo mật thông tin rất quan trọng nhưng tôi chưa thực sự nắm được những phương pháp bảo vệ phù hợp. Thậm chí, hình ảnh sản phẩm của cửa hàng từng nhiều lần bị người khác lấy cắp để sử dụng vào mục đích bán hàng.

Câu chuyện của chị Yến cũng là khó khăn mà không ít nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang gặp phải. Khi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh, việc sử dụng thành thạo các nền tảng số thôi là chưa đủ. Người kinh doanh còn cần biết cách quản lý tài khoản, bảo vệ dữ liệu, nhận diện những dấu hiệu bất thường và xử lý các tình huống mất an toàn trên không gian mạng.

Xuất phát từ thực tế đó, đầu tháng 11 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu hoạt động “An toàn số cùng doanh nghiệp”. Chương trình hướng tới hỗ trợ các nữ doanh nhân, nữ chủ hộ kinh doanh nâng cao năng lực thích ứng, chủ động bảo vệ thông tin và bảo đảm an toàn trong quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Buổi gặp mặt giới thiệu hoạt động “An toàn số cùng doanh nghiệp”, tháng 11/2026.

Tham gia chương trình có các chuyên gia về công nghệ, an toàn thông tin cùng đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Việt Hưng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, hoạt động còn hướng đến những vấn đề cụ thể mà các đơn vị đang gặp phải, từ đó giúp người kinh doanh nhận diện nguy cơ và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hoà, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia của chương trình cho biết: Từ ngày 16/11, hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai trực tiếp theo hình thức 1:1 tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Theo đó, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đến từng đơn vị để hỗ trợ rà soát thực trạng an toàn thông tin, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn và hướng dẫn các giải pháp bảo vệ phù hợp.

Cách làm này tạo điều kiện để mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tiếp cận hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức chung. Qua quá trình rà soát, các đơn vị có thể nhìn nhận rõ hơn những điểm còn hạn chế trong quản lý tài khoản, sử dụng thiết bị, lưu trữ dữ liệu và giao dịch trực tuyến; từ đó từng bước hình thành thói quen kinh doanh an toàn trên môi trường số.

Chị Trương Hoàng Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, cho biết: Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với công nghệ, việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ bảo vệ thông tin là hết sức cần thiết. Bởi chỉ một sơ suất trong quản lý tài khoản hay dữ liệu cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, uy tín và tài sản của đơn vị. Thông qua chương trình, các nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm kiến thức, kỹ năng để phòng ngừa rủi ro, đồng thời tự tin hơn khi ứng dụng công nghệ vào công việc.

Có thể thấy, khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng bảo vệ thông tin, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện khai thác hiệu quả lợi ích của công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.