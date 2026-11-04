Chung sức vì phụ nữ biên cương

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN các cấp cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Tại xã Hải Sơn, niềm vui đến với gia đình chị Đặng Thị Hoa, thôn Pò Hèn, khi đoàn công tác của Cụm thi đua số 4, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đến thăm hỏi, trao tặng con giống hỗ trợ phát triển kinh tế. Hoàn cảnh của chị Hoa vô cùng khó khăn khi thường xuyên đau ốm và không có thu nhập ổn định. Những lo toan cơm áo khiến hành trình vượt khó của người phụ nữ vùng biên càng thêm nặng nhọc.

Hội LHPN các phường Hiệp Hòa, Đông Mai, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê phối hợp với Hội LHPN xã Bình Liêu tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn xã Bình Liêu. (Ngày 9/10/2026)

Với mong muốn giúp gia đình chị Hoa có thêm điều kiện tạo dựng sinh kế, đoàn đã trao tặng con giống và quà cho gia đình trị giá 5 triệu đồng. Giá trị vật chất không lớn, nhưng sự quan tâm, sẻ chia kịp thời từ tổ chức Hội đã mang đến cho các chị thêm niềm tin và động lực để từng bước vượt qua khó khăn.

Xúc động khi đón nhận sự hỗ trợ, chị Đặng Thị Hoa chia sẻ: Được Hội Phụ nữ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ con giống phát triển kinh tế, tôi rất xúc động. Đây là nguồn động viên để tôi có thêm nghị lực, cố gắng lao động, chăm lo cho các con và từng bước ổn định cuộc sống.

Ngoài gia đình chị Hoa, Cụm thi đua số 4, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh còn thăm hỏi, tặng quà một số gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Chương trình còn là dịp để cán bộ Hội gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của hội viên phụ nữ vùng biên, từ đó có thêm những cách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cụm thi đua số 4, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh tặng con giống cho gia đình chị Đặng Thị Hoa (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn).

Chị Trần Thị Nhã, Chủ tịch Hội LHPN phường Hạ Long, trưởng Cụm thi đua số 4, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh, cho biết: Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương luôn được các cấp Hội trên địa bàn thành phố quan tâm, xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt là những đơn vị ở địa bàn thuận lợi, chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ ở những nơi còn nhiều khó khăn. Sự đồng hành không chỉ dừng lại ở những phần quà, mà còn hướng đến việc hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để chị em có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Không chỉ tại Hải Sơn, tinh thần đồng hành còn được lan tỏa đến nhiều địa bàn biên giới khác. Vừa qua, Hội LHPN các phường Hiệp Hòa, Đông Mai, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê phối hợp với Hội LHPN xã Bình Liêu tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Liêu.

Mỗi chiếc chăn ấm, chiếc ba lô mới cùng 500.000 đồng tiền mặt được trao đi, mang theo sự quan tâm dành cho những gia đình nơi vùng cao biên giới. Những món quà được đến đúng thời điểm, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đồng thời mang đến sự động viên đối với các em nhỏ nơi vùng cao biên giới.

Điểm đáng quý của chương trình là sự chung tay, kết nối giữa các tổ chức Hội ở những địa bàn khác nhau. Mỗi đơn vị đóng góp một phần nguồn lực, cùng hướng về cơ sở, chăm lo cho hội viên và trẻ em còn nhiều khó khăn. Qua đó, tình cảm, trách nhiệm giữa phụ nữ các địa phương được bồi đắp, tạo nên sức mạnh từ sự đoàn kết và sẻ chia.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đang được triển khai ngày càng toàn diện, gắn với những nhu cầu thiết thực của phụ nữ vùng biên, tạo điểm tựa để phụ nữ nơi biên cương vươn lên, khẳng định vai trò trong gia đình và cộng đồng, cùng các lực lượng và nhân dân xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển, vững chắc.