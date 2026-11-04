Nâng cao năng lực an toàn số cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Chiều 4/11, tại phường Việt Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu hoạt động “An toàn số cùng doanh nghiệp”. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân, chủ hộ kinh doanh nữ nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển kinh doanh trên môi trường số.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia về công nghệ, an toàn thông tin cùng đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Việt Hưng. Hoạt động hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các đơn vị chủ động bảo vệ dữ liệu, hạn chế rủi ro trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh hiện có 3.851 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 28,4% tổng số doanh nghiệp, cùng hàng nghìn hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Riêng tại phường Việt Hưng có 450 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực tế, nhiều phụ nữ khi phát triển sản xuất, kinh doanh vẫn chủ yếu tự tìm tòi, học hỏi để thích ứng với phương thức kinh doanh mới, trong khi cơ hội tiếp cận kiến thức bài bản về an toàn số còn hạn chế. Vì vậy, hoạt động “An toàn số cùng doanh nghiệp” được kỳ vọng góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa nguy cơ trên môi trường mạng.

Sau buổi gặp mặt giới thiệu, từ ngày 16/11 là hoạt động hỗ trợ trực tiếp theo hình thức 1:1 tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Qua đó, các đơn vị có cơ hội rà soát thực trạng an toàn thông tin, nhận diện nguy cơ tiềm ẩn và tìm hiểu giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực thích ứng trong thời đại số; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.