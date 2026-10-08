Tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực Công Thương

Chiều 8/10, Sở Công Thương phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh phát biểu góp ý vào một số vấn đề liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trong đó, tập trung nhấn mạnh vào một số vấn đề như tính khả thi của các cơ chế quản lý thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định, thủ tục mới về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và nới lỏng cấp phép tạm nhập - tái xuất và tạm xuất - tái nhập đối với hàng hóa thông thường; xác định rõ đối tượng hàng hóa được phép giao dịch phái sinh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn thị trường trong nước, thị trường Quảng Ninh và thông lệ quốc tế trong dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh, việc Sở Công Thương thành phố tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực Công Thương có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan soạn thảo, xây dựng luật lắng nghe các ý kiến từ cơ sở, hoàn thiện các dự thảo Luật sát với thực tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Với các ý kiến tham gia, các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực Công Thương sau khi được thông qua sẽ giúp tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…