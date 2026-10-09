Tham vấn, lấy ý kiến tham gia một số dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI

Sáng 9/10, Đoàn ĐBQH thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành tham vấn, lấy ý kiến tham gia vào 2 nội dung do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, là: Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Trong đó bao gồm các nhóm ý kiến xoay quanh những quy định mới, những nội dung được điều chỉnh, bổ sung, rút gọn... so với quy định hiện hành. Như: Quy định trách nhiệm rõ của chính quyền địa phương, công an cấp xã, gia đình người bị truy tố, người phạm tội, kiểm sát viên; vai trò giám sát của MTTQ; việc bổ sung, điều chỉnh các quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật của vụ án; việc phân loại tài sản liên quan đến tội phạm và vật chứng, chứng cứ; việc tống đạt văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Cường phát biểu ý kiến tham gia tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp sâu sắc, bám sát thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các nội dung tiếp thu tại hội nghị tham vấn, lấy ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác để báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào ngày 17/10/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Qua đó nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng về phát triển KT-XH, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố vững chắc QP-AN trong giai đoạn mới.