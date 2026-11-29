Lan tỏa tinh thần Phật giáo Trúc Lâm qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Triển lãm ảnh "Phật giáo trong đời sống" hiện đang được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng Công ty CP Du lịch văn hóa Ngọa Vân - Yên Tử trưng bày luân phiên tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Ngoạ Vân (Quảng Ninh). Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất đã được công bố, trao giải trong cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ 3.

Tăng ni và Phật tử xem triển lãm.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh, cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ 3 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về Phật giáo trong đời sống hiện tại. Qua đó, cuộc thi đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, trí tuệ và những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với cộng đồng.

Nhiều tác phẩm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm. Một số tác phẩm tập trung khai thác và tôn vinh vẻ đẹp di tích trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đơn cử như tác phẩm "Vạn tâm hướng Phật" của tác giả Diêm Công Hải được trao giải ba của cuộc thi.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay đã thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương”.

Tác phẩm "Vạn tâm hướng Phật" của tác giả Diêm Công Hải được trao giải ba cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ 3 sáng tác tại bối cảnh chùa Đồng, Yên Tử.

Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Đặc biệt, trong số đó có nhiều tác phẩm khai thác đề tài không gian văn hoá Phật giáo, các di tích chùa am tháp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Các tác phẩm về Ngọa Vân nói riêng, quần thể những di tích liên quan đến nhà Trần nói chung đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

Cũng theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Qua góc nhìn đa dạng của các tác giả, mỗi khoảnh khắc đã trở thành những câu chuyện sống động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật. Cuộc thi ghi nhận tâm huyết, công sức sáng tạo của các tác giả, đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại, mang lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và nguồn cảm hứng sống tích cực.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ Trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, cho rằng: Cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc khi quy tụ được hình ảnh Phật giáo từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện tinh thần gắn bó tốt đẹp giữa đạo pháp và dân tộc. Cuộc thi thành công là do nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan quản lý, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng các nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng đến tham quan. Mỗi tác phẩm được trưng bày không chỉ là một khoảnh khắc được ghi lại qua ống kính, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần Phật giáo trong đời sống thường ngày.

Những tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi cũng đã được tập hợp để in cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần”. Cuốn sách sẽ được phát hành trong Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 diễn ra từ ngày 8-19/12 tại Ngọa Vân, hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Do đó, triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026.