Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Quảng Ninh đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026. Trước yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm, thành phố chủ động rà soát từng chỉ tiêu, nhận diện những khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp và tiến độ dự án, quyết tâm không để nguồn lực bị ách tắc, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Theo kịch bản phát triển kinh tế năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 13%. Kết quả 9 tháng đạt 12,56%, thành phố đứng đầu cả nước, cho thấy nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý IV phải đạt mức tăng trưởng 14,96%. Đây là áp lực không nhỏ khi thời gian còn lại chỉ có hai tháng, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành ở nhiều ngành, lĩnh vực và dự án còn rất lớn.

Tại cuộc họp ngày 2/11 về tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hai tháng cuối năm. Tinh thần điều hành được đặt ra không dừng ở việc rà soát chỉ tiêu mà phải xác định cụ thể dư địa tăng trưởng, khối lượng công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) đang được đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Trong đó, phấn đấu thu thuế sản phẩm cả năm trên 46.000 tỷ đồng; bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị xây dựng; ngành điện đạt sản lượng 9,5 tỷ kWh; ngành than nâng cao sản lượng, khai thác tối đa công suất các khai trường hiện hữu. Ngành vận tải phải bảo đảm khối lượng vận chuyển phục vụ thi công dự án Hạ Long Xanh; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tìm kiếm khả năng bổ sung doanh thu. Cùng với đó là thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp và điều kiện thi công; đẩy nhanh bàn giao mặt bằng tại các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều. Việc xử lý kịp thời những điểm nghẽn này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư, sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, tạo thêm năng lực và giá trị tăng trưởng cho nền kinh tế.

Yêu cầu khơi thông nguồn lực tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 3/11. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua 9 nghị quyết liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những quyết nghị có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và khả năng huy động nguồn lực phục vụ phát triển trong những tháng cuối năm cũng như giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026 dành 133,329 tỷ đồng cho 75 dự án. HĐND thành phố cũng thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất đợt 4 với diện tích 454,08ha và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 5 với diện tích 86,98ha. Những quyết nghị này tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án, giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng và hạ tầng. Cùng với đó, HĐND thành phố quyết nghị hủy bỏ danh mục 3 khu đất với tổng diện tích 251,86ha dự kiến thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất do không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện hành. Việc điều chỉnh danh mục thể hiện yêu cầu rà soát chặt chẽ tính pháp lý và sự phù hợp của các dự án với quy hoạch, tránh để nguồn lực đất đai bị giữ lại trong những phương án không còn khả thi. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh yêu cầu UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trọng tâm trước mắt là triển khai ngay nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, nhất là các dự án chuyển tiếp. Tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn phải trở thành thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

HĐND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chỉ tập trung xử lý khối lượng công việc của năm nay mà còn phải chuẩn bị sớm điều kiện triển khai các dự án khởi công mới năm 2027, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, chuẩn bị quỹ đất tái định cư, nguồn vật liệu san lấp và nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng. Những vướng mắc phải được phân công rõ cơ quan chịu trách nhiệm, xác định thời hạn xử lý, không để kéo dài sang năm sau.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi mục tiêu tăng trưởng quý IV và giải ngân đầu tư công đều đặt ra yêu cầu cao. Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy những động lực đang có, đồng thời xử lý dứt điểm các khâu ách tắc, nâng cao trách nhiệm phối hợp và năng lực thực thi ở từng cấp, từng ngành. Qua đó, khơi thông các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thêm động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo đà vững chắc cho năm 2027.