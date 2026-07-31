Đột phá từ những chính sách giáo dục đặc thù

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, những năm qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết đặc thù, phù hợp với điều kiện, mục tiêu phát triển, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Một trong những chính sách đặc thù mà Quảng Ninh đã ban hành phải kể đến Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031.

Theo Điều 6 của Nghị quyết 93, học sinh, học viên ở xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, nhà xa trường (từ 4km đối với học sinh tiểu học, từ 7km đối với học sinh THCS, từ 10km đối với học sinh THPT) hoặc phải đi qua địa hình cách trở, giao thông khó khăn được hỗ trợ để bảo đảm việc đến trường được an toàn, ổn định.

Giờ ăn trưa của học sinh điểm trường chính Đồng Tâm, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn), tháng 4/2026.

Đối với trường hợp ăn, ở tập trung, mức hỗ trợ là 936.000 đồng/người học/tháng. Tại địa bàn không đủ điều kiện tổ chức ăn, ở tập trung, mức hỗ trợ đưa đón tối đa là 510.000 đồng/tháng đối với học sinh tiểu học, 620.000 đồng/tháng đối với học sinh THCS và 730.000 đồng/tháng đối với học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên.

Giáo viên, nhân viên trực tiếp đưa đón được hỗ trợ 2.340.000 đồng/tháng/15 học sinh. Tổng kinh phí của nhóm chính sách khoảng 92 tỷ đồng/năm học.

Ông Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết: Việc triển khai chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở các thôn, bản xa trung tâm đến trường an toàn, ổn định hơn. Qua đó, giúp giảm gánh nặng chi phí, thời gian đi lại cho các gia đình, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Một chính sách nhân văn khác cũng được Quảng Ninh triển khai có hiệu quả là tiếp tục trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất.

Nội dung này được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, người học thuộc diện trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, khi đủ 16 tuổi nhưng tiếp tục học văn hóa, học nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học văn bằng thứ nhất, được tiếp tục hưởng trợ giúp cho đến khi kết thúc quá trình học nhưng không quá 22 tuổi.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội của tỉnh là 700.000 đồng/tháng; trường hợp đủ 16 tuổi tiếp tục đi học được hưởng hệ số 1,5 tương đương 1.050.000 đồng/tháng. Chính sách không chỉ bảo trợ trong độ tuổi trẻ em, mà còn tạo điểm tựa để các em tiếp tục học tập, có nghề nghiệp, khả năng tự lập và hòa nhập xã hội bền vững.

Em Tùng Bá Thiện, sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chia sẻ: Được hưởng trợ cấp theo chính sách của tỉnh giúp em yên tâm theo đuổi việc học đại học. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có việc làm ổn định, tự lo được cho bản thân.

Nhìn chung, hệ thống chính sách giáo dục đặc thù của Quảng Ninh những năm qua mang tính toàn diện, đồng bộ, vừa có trọng tâm, trọng điểm; bao quát từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng năng khiếu.

Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) chia sẻ với học sinh về lợi ích của việc uống sữa (tháng 3/2026).

Tiếp tục hiện đại hóa điều kiện học tập, bảo đảm an toàn cho học sinh và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong trường học, Quảng Ninh đang tập trung nghiên cứu, triển khai một số chính sách mới trong năm học 2026-2027.

Tiêu biểu như chính sách lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học. Quảng Ninh dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, cùng với trang bị điều hòa cho các phòng học nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh; khai thác nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí vận hành và từng bước xây dựng trường học xanh, hiện đại.

Việc ban hành và triển khai các chính sách đặc thù về giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.