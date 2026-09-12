Sức hút mạnh mẽ từ môi trường đầu tư Quảng Ninh

Chặng đường phát triển mới đang mở ra cho thành phố Quảng Ninh dư địa lớn tiếp tục thu hút các dự án quy mô, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, tạo đà cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển, tạo những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố trẻ.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Green Bay Tech tại phường Yên Tử.

Trong tháng 8/2026, Quảng Ninh đã khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình, với tổng vốn đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng (2 dự án khánh thành, 22 dự án khởi công mới). Đây đều là những dự án, công trình động lực với đa dạng các lĩnh vực như phát triển hạ tầng KCN, CCN, đô thị, giao thông, trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ…, góp phần tạo đà cho Quảng Ninh tiếp tục thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, Quảng Ninh đã trao quyết định đầu tư cho 16 dự án, gồm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập CCN, với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung đầu tư vào KCN, CCN, đô thị, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ, y tế, môi trường kỳ vọng mở rộng không gian phát triển ở nhiều khu vực cho thành phố Quảng Ninh, tạo động lực thu hút thêm các dự án đầu tư vào địa bàn…

Với những thuận lợi về hạ tầng, chính sách đổi mới… việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn Quảng Ninh có tín hiệu tích cực. Tính từ đầu năm đến nay, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt trên 211.167 tỷ đồng, cấp mới 84 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án.

Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự án trong KCN, KKT tiếp tục được thành phố triển khai quyết liệt. Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.127,5 triệu USD. Đến hết tháng 8, đã có 10 dự án đi vào hoạt động, đạt 83% kế hoạch, còn lại 2 dự án, Quảng Ninh đang phấn đấu đưa vào hoạt động trong những tháng cuối năm nay.

Nhìn vào kết quả thu hút đầu tư vào địa bàn cho thấy, Quảng Ninh đang là địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư đặt nguồn vốn vào địa bàn.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cầu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Thời gian qua, thành phố Quảng Ninh có nhiều giải pháp, đặc biệt công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt. Tính đến ngày 24/8, thành phố đã theo dõi tiến độ GPMB 32 dự án trọng điểm và dự án trong KCN, KKT. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB với 1.794,22ha. Còn lại, 22 dự án đang thực hiện GPMB với 9.562,42ha, trong đó đã hoàn thành GPMB 6.021,99ha. Diện tích chưa hoàn thành GPMB còn lại tập trung ở các địa bàn: Liên Hòa, Uông Bí, Vân Đồn, Phong Cốc, Yên Tử, phường Hoàng Quế… Thành phố Quảng Ninh đặt yêu cầu hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm trước ngày 30/9 này, trọng tâm ưu tiên các dự án công nghiệp, CCN, điện và dự án khởi công trong tháng 8/2026…

Song song với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt, Sở Xây dựng đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 116/205 TTHC với mức giảm trung bình 43%, trong đó 86/164 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cắt giảm trung bình 40,2%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 96%. Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát, đề xuất cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố ban hành 40 quyết định công bố danh mục TTHC và 31 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các sở, ngành đã nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 343/KH-UBND (ngày 27/7/2026) của UBND thành phố về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Theo đó, 67/74 cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí nhân lực làm đầu mối có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp đảm nhiệm chuyên trách nhiệm vụ chuyển đổi số. Sở Xây dựng đã số hóa 7.148 chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn và cấp mã định danh điện tử cho 749 trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đạt 100% tiến độ của Bộ Xây dựng...

Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường. Số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong 8 tháng năm 2026 toàn thành phố là 2.674 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, bằng 89,13% kế hoạch cả năm, với tổng số vốn đăng ký 23.991 tỷ đồng. Đồng thời, có 803 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Tính đến nay, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 14.202 doanh nghiệp.

Từ việc hoàn thiện hạ tầng, linh hoạt giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Quảng Ninh có những lợi thế đặc biệt thu hút đầu tư các lĩnh vực vào địa bàn.

Với những lợi thế về hạ tầng giao thông, quỹ đất, môi trường đầu tư thông thoáng… là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào địa bàn, tạo động lực xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc.