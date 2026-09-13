Tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp

Với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, môi trường đầu tư liên tục cải thiện cùng dư địa lớn về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu, thành phố Quảng Ninh đang tạo ra không gian phát triển ngày càng rộng mở cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ các tập đoàn, doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều kế hoạch mở rộng sản xuất, đầu tư dự án, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh đang được triển khai, tạo thêm động lực cho tăng trưởng của địa phương.

Một trong những lợi thế nổi bật của thành phố Quảng Ninh là hệ thống kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện, gồm cao tốc, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Đây không chỉ là nền tảng để mở rộng giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và thị trường quốc tế. Hiện trên địa bàn có 247 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 17 tỷ USD, điều đó cho thấy sức hấp dẫn của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Với cộng đồng FDI, bên cạnh hạ tầng, điều được quan tâm là môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục thuận tiện và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực. Khi Quảng Ninh đã trở thành thành phố, doanh nghiệp kỳ vọng các điều kiện này tiếp tục được cải thiện, nhất là trong tuyển dụng lao động, xuất nhập cảnh chuyên gia và thông quan hàng hóa, để yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài.

Dây chuyền sản xuất với quy mô 71.000 cọc sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, KCN Texhong Hải Hà.

Tại KCN Texhong Hải Hà, từ cuối tháng 7/2026, Nhà máy sản xuất sợi giai đoạn I của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang đã đi vào vận hành ổn định với quy mô khoảng 71.000 cọc sợi. Hệ thống tự động hóa hiện đại giúp doanh nghiệp duy trì sản lượng khoảng 170 tấn mỗi ngày, giá trị sản xuất dự kiến đạt khoảng 160 triệu USD mỗi năm. Trên cơ sở kết quả của giai đoạn I, doanh nghiệp chuẩn bị triển khai giai đoạn II với quy mô tăng thêm 110.000 cọc sợi vào tháng 10/2026.

Theo bà Zhou Bo Qin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, doanh nghiệp đánh giá cao môi trường sản xuất ổn định, hạ tầng khu công nghiệp và khả năng tổ chức vận hành ngày càng thuận lợi tại Quảng Ninh. Khi Quảng Ninh trở thành thành phố, doanh nghiệp càng kỳ vọng và tin tưởng những điều kiện về nhân lực, dịch vụ hỗ trợ đầu tư và kết nối hạ tầng tiếp tục được nâng lên. Đây cũng là cơ sở để Công ty đẩy nhanh tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật, quản lý, chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài.

Dư địa phát triển không chỉ dành cho các dự án FDI quy mô lớn. Khi công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đô thị tiếp tục mở rộng, một hệ sinh thái doanh nghiệp cung ứng cũng có thêm cơ hội phát triển.

Công ty TNHH Phahoko hiện cung cấp giải pháp, thiết bị cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf tại nhiều địa phương trong cả nước, với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm. Trước nhu cầu thị trường ngày càng lớn, đặc biệt mới đây trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có rất nhiều dự án được triển khai, doanh nghiệp đã tuyển thêm nhân sự, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới và nâng cao năng lực cung ứng.

Ông Vũ Đình Phan, Giám đốc Công ty TNHH Phahoko, cho biết: Doanh nghiệp đã tập trung bổ sung các dòng thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực đáp ứng cho những dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công trình quy mô lớn vừa được khởi công trên địa bàn thành phố. Theo ông, khi thành phố Quảng Ninh thu hút thêm các dự án mới, doanh nghiệp địa phương cũng có thêm thị trường để phát triển. Ngược lại, sự lớn mạnh của chính các doanh nghiệp tạo thêm việc làm, dịch vụ và năng lực cung ứng tại chỗ cho nền kinh tế địa phương.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh (bên phải) trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Còn theo ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh, nhận định nhiều doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã tích lũy được năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong thi công, cung ứng dịch vụ. Khi ngày càng nhiều dự án mới được triển khai, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có thêm điều kiện tham gia, từ đó từng bước nâng quy mô và năng lực cạnh tranh.

Cùng với các lĩnh vực truyền thống, những hướng phát triển mới như khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế biên giới và đổi mới sáng tạo cũng đang tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nhân trẻ. Theo anh Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, lợi thế về hạ tầng kết nối, khả năng thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội mới cũng đồng nghĩa với yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và chủ động tham gia vào những chuỗi giá trị có hàm lượng cao hơn.

Hạ tầng tốt, môi trường đầu tư thuận lợi và thị trường ngày càng mở rộng đang tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Quảng Ninh phát triển cả về quy mô, chất lượng. Nhưng dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng năng lực quản trị và tìm kiếm những thị trường mới. Sự lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp, không chỉ tạo thêm giá trị cho chính mình mà còn góp phần hình thành thêm nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Quảng Ninh.

Đặng Việt Hưng