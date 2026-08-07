Tạo quỹ đất sạch "mở đường" cho dòng vốn đầu tư

Trong thu hút đầu tư, quỹ đất sạch luôn được coi là “lợi thế cạnh tranh” của mỗi địa phương. Đối với Quảng Ninh, khi mục tiêu tăng trưởng không hướng tới chặng đường dài giai đoạn 2026-2030 với những chỉ tiêu cao hơn về công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và kinh tế biển, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) càng trở nên quan trọng. Tỉnh đang đặt ra yêu cầu quyết liệt hơn nữa để tạo đủ quỹ đất sạch đón các dự án động lực trong thời gian tới.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác GPMB không đơn thuần là thu hồi đất để thực hiện dự án mà là quá trình tạo lập nguồn lực phát triển mới. Khi mặt bằng chuẩn bị tốt, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ thì khả năng thu hút các dự án công nghiệp, dịch vụ và logistics sẽ cao hơn, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án.

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Điều này càng có ý nghĩa khi Quảng Ninh vừa công bố hàng loạt quy hoạch chiến lược, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và kinh tế biển; đồng thời đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2026 đạt trên 130.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho mục tiêu trên 200.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định phải chuẩn bị quỹ đất sạch đủ lớn, đủ nhanh và đúng tiến độ. Trong những tháng đầu năm nay, các địa phương đã thực hiện GPMB được 256,84ha trên tổng số 818,22ha cần giải phóng, đạt 31,39% kế hoạch. Đây là khối lượng rất lớn, trong bối cảnh nhiều dự án nằm ở khu vực đông dân cư, phải bố trí tái định cư và hoàn thiện đồng thời nhiều thủ tục liên quan.

Trong số các KCN trọng điểm, KCN Bắc Tiền Phong có diện tích GPMB lớn nhất, với diện tích đã thực hiện 160,11ha; tiếp đến là KCN Sông Khoai 67,08ha; KCN Đông Triều 27,45ha và KCN Texhong Hải Hà (giai đoạn 1) 2,2ha. Những con số này phản ánh quyết tâm rất lớn của các địa phương trong việc chuẩn bị quỹ đất để thu hút đầu tư.

Theo ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, GPMB luôn là một trong những điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Việc chủ động tạo quỹ đất sạch giúp tỉnh nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

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Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khu vực gặp nhiều vướng mắc do diện tích thu hồi lớn, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng nhiều và yêu cầu bố trí tái định cư cao. Điển hình là KCN Sông Khoai, nhất là phần diện tích thuộc phường Hiệp Hòa và KCN Bắc Tiền Phong thuộc phường Liên Hòa. Đây là những địa bàn có số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn, việc xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư và tạo sự đồng thuận trong nhân dân cần nhiều thời gian hơn so với các khu vực khác.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, GPMB vẫn là khâu khó nhất trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Nếu không giải quyết tốt sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy như chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, kéo dài thời gian thi công và làm tăng chi phí dự án.

GPMB không chỉ nhằm phục vụ một dự án cụ thể mà còn là bước chuẩn bị cho cả chiến lược phát triển lâu dài. Khi các KCN như Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều hay Texhong Hải Hà hoàn thành GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Quảng Ninh có thêm điều kiện để thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghệ cao. Đây cũng là những ngành được tỉnh xác định sẽ tạo giá trị gia tăng lớn và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GRDP trong giai đoạn tới.

Khu tái định cư Thanh Sơn 6 (phường Uông Bí) đang được triển khai thi công, phục vụ di dời hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn.

Việc tạo quỹ đất sạch còn có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều dự án hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics. Khi hạ tầng kết nối được hoàn thiện cùng với mặt bằng sẵn sàng, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư sẽ được nâng lên rõ rệt.

Trong giai đoạn phát triển mới, quỹ đất sạch không chỉ là điều kiện để triển khai các dự án mà còn là một “nguồn lực mềm” tạo nên lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh. Khi những “điểm nghẽn” về mặt bằng được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư sẽ được khơi thông, các KCN sẽ nhanh chóng lấp đầy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và dịch vụ hiện đại của khu vực phía Bắc.