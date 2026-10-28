Giữ nhịp công việc ở cơ sở

Dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể, đội ngũ cán bộ tại các xã, phường, đặc khu vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần “vừa làm, vừa học”, cùng với sự linh hoạt và trách nhiệm trong công việc, đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Không để chậm trễ tiến độ công việc

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh Đinh Việt Tuấn công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đông Triều cũ. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, anh chuyển về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế. Công việc chuyên môn vẫn gắn với lĩnh vực giải phóng mặt bằng (GPMB), nhưng khối lượng và áp lực tiến độ tăng lên, trong khi nhân lực thực hiện được tinh gọn.

Anh Đinh Việt Tuấn, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hoàng Quế (thứ 2, trái qua) trao đổi với đồng nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn phường Hoàng Quế đang triển khai 8 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng và công nghiệp như Khu công nghiệp Đông Triều và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cùng với 15 cán bộ của Trung tâm, anh Tuấn tham gia thực hiện các phần việc liên quan đến GPMB, từ kiểm đếm, thu thập hồ sơ đến lập phương án bồi thường, áp dụng chính sách theo quy định. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự chính xác, chặt chẽ, trong khi tiến độ triển khai các dự án được xác định cụ thể.

Anh Đinh Việt Tuấn chia sẻ: Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cả về tiến độ và thời gian nên chúng tôi làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. Có hôm làm từ sáng đến 22h mới về, hầu như không ăn cơm ở nhà. Công việc phải hoàn thành mới về để bảo đảm tiến độ lãnh đạo thành phố và phường giao.

Anh Đinh Việt Tuấn cùng cán bộ Trung tâm thực hiện bàn giao mốc giới.

Áp lực lớn nhất là vào những giai đoạn cao điểm, khi cán bộ vừa phải xuống thực địa kê khai, thu thập hồ sơ, kiểm đếm, vừa xử lý khối lượng lớn công việc chuyên môn tại cơ quan. Sau khi có văn bản xác định nguồn gốc đất của phường, cán bộ tiếp tục tổng hợp số liệu, lập phương án và áp dụng các cơ chế, chính sách liên quan. Các phần việc nối tiếp nhau, đòi hỏi phải chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đơn cử, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn phường Hoàng Quế có hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng. Để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án, cán bộ Trung tâm phải tập trung kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ và lập phương án GPMB. Khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên bên cạnh yêu cầu về thời gian, từng khâu đều phải bảo đảm tính chính xác và tuân thủ quy định.

Theo anh Tuấn, cách thức tổ chức công việc đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Nếu trước kia, một dự án có thể bố trí khoảng 30 người tham gia thì nay chỉ còn 3-4 người đảm nhiệm. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm chắc chuyên môn, chủ động cập nhật quy định, nâng cao khả năng xử lý công việc và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp. Cùng với việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, anh và các đồng nghiệp tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do phường, thành phố tổ chức để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Cán bộ phụ trách GPMB của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế trao đổi với đơn vị thi công.

Không riêng anh Tuấn và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ GPMB tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường, áp lực công việc còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức phường Hoàng Quế. Từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai đến triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và khả năng xử lý công việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Những nỗ lực đó được thể hiện qua kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường ước đạt 14,46%, tổng giá trị sản phẩm đạt 2.519,83 tỷ đồng; thu ngân sách bằng 220,48% dự toán được giao. Công tác GPMB, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được đẩy mạnh. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực với 782 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, 100% hồ sơ được số hóa đầu vào. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; 99,21% người dân đã được khám sức khỏe, 875 lao động được tạo việc làm mới. Quốc phòng, an ninh và trật tự đô thị được bảo đảm, không phát hiện tụ điểm phức tạp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Quế Hoàng Văn Đề cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của phường từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Trong khi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, mỗi cán bộ của phường đều nhanh chóng thích ứng, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong giải quyết công việc.

Lãnh đạo phường Cao Xanh kiểm tra, giải quyết các dự án tồn đọng, chậm tiến độ trên địa bàn.

Thực tiễn tại phường Hoàng Quế cho thấy, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, công chức đang từng bước đổi mới phương pháp làm việc, chủ động phối hợp và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Sự sâu sát trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của mỗi cán bộ là yếu tố quan trọng để tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nỗ lực để phục vụ nhân dân tốt hơn

Sau khi tinh gọn bộ máy, cấp xã đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ, từ quản lý đất đai, đầu tư công, quy hoạch đến giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh xã hội. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu xử lý ngày càng cao, trong khi nhân lực còn hạn chế, đặt ra áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Trước những yêu cầu mới, bằng tinh thần đoàn kết, chủ động học hỏi, rèn luyện và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ tại các xã, phường, đặc khu đang từng bước thích ứng, duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cán bộ đoàn thể xã Quảng Tân nắm tình hình nhân dân.

Với khoảng 5.000 cán bộ cơ sở, việc ổn định tổ chức, bố trí nhân lực phù hợp và nâng cao năng lực thực thi công vụ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ theo chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu thực tiễn; đồng thời tăng cường cán bộ về cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu trong nắm bắt tình hình, trực tiếp đối thoại với người dân, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các xã, phường, đặc khu chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn gắn với vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao. Việc học tập được kết hợp với thực tiễn công tác, giúp cán bộ từng bước bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý công việc trong điều kiện mới. Chế độ giao ban được duy trì thường xuyên để nắm bắt tình hình, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Trên cơ sở các chính sách hiện hành, các địa phương cũng chủ động huy động nguồn lực phù hợp để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Các địa phương từng bước đưa chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý. Qua đó, tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ từng bước trở thành những căn cứ cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khuyến khích cán bộ chủ động khắc phục hạn chế, cải thiện hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Những nỗ lực trong tổ chức, điều hành và thực thi nhiệm vụ được thể hiện qua kết quả cải cách hành chính của toàn thành phố. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan đã tiếp nhận 652.503 hồ sơ, giải quyết 635.870 hồ sơ; trong đó, 627.507 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,7%. Việc thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử được thực hiện đạt 100%. Thành phố đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249/2.069 thủ tục do Trung ương quy định và 39% thời gian đối với 703/1.031 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cẩm Phả tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được tập trung chỉ đạo, nhất là đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thành phố đã tiếp 2.381 lượt công dân với 3.160 người, giảm 20% so với cùng kỳ; số vụ việc là 2.158, giảm 10%. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 4.868 đơn, giảm 30% so với cùng kỳ. Thành phố đã giải quyết 334/405 vụ việc, đạt 82%; giải quyết 11/12 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 92%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Liên Hòa Dương Văn Hào cho biết: Trước đây, những kiến nghị của người dân liên quan đất đai, chế độ chính sách khá nhiều, nhiều trường hợp đơn thư kéo dài. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, chúng tôi xác định rõ nguyên nhân và tập trung xử lý dứt điểm. Do vậy, các khiếu kiện tố cáo kéo dài, các điểm nóng liên quan nội dung này đến nay đã chấm dứt.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp còn tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch và các dự án đầu tư. Công tác bồi thường, GPMB được đẩy mạnh, trong đó có 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Có thể thấy, dù áp lực là không nhỏ, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, việc tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc và phát huy tinh thần chủ động của từng cán bộ sẽ là những yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, chất lượng phục vụ người dân từng bước được nâng lên, những vấn đề phát sinh từ cơ sở được xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.