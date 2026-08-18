Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua Quảng Ninh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, từng bước củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản trị địa phương và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Quý II/2026, Quảng Ninh đã điều động, luân chuyển và tăng cường nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là những cán bộ có chuyên môn về đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính và chuyển đổi số. Trong đó, có 27 người được điều động, luân chuyển làm phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Phần lớn người được điều động, luân chuyển là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ các sở, ngành của tỉnh, nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận và tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tư duy đổi mới cho cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện trên cơ sở năng lực, sở trường, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả Nguyễn Đức Dương (thứ hai, trái sang) trò chuyện với người dân, nắm bắt tình hình tại địa bàn dân cư.

Là một trong những cán bộ được tăng cường từ tỉnh về cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả Nguyễn Đức Dương cho biết: Khi về địa phương công tác, tôi xác định việc đầu tiên là phải nhanh chóng nắm bắt địa bàn, tìm hiểu tình hình thực tế và gần dân, sát dân. Đây cũng là môi trường rất tốt để cán bộ được rèn luyện, thử thách và phát huy năng lực qua thực tiễn.

Tính đến tháng 5/2026, toàn tỉnh có 3.988 cán bộ, công chức cấp xã, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị nhân sự từ rất sớm của tỉnh, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt bảo đảm tính kế thừa, ổn định và được trẻ hóa. Riêng đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã cơ bản còn đủ từ 10 năm công tác trở lên (đối với cán bộ từ cấp huyện trước kia điều động về giữ chức bí thư đảng ủy cơ bản còn đủ từ 5 năm công tác trở lên); cơ bản bố trí 2/3 số cán bộ thường trực đảng ủy còn đủ từ 10 năm công tác trở lên và ít nhất 1 đồng chí trong thường trực cấp ủy có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, quy hoạch, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, hoặc quản lý đất đai; trường hợp không bố trí được trong thường trực cấp ủy thì bố trí ở lãnh đạo UBND cấp xã.

Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ từ sớm, từ xa; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS và cán bộ có triển vọng phát triển.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đương chức các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2026 tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu. Ảnh: Trúc Linh

Trước yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, ngày 28/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Điểm đột phá của Nghị quyết 09 là chuyển mạnh từ tư duy quản lý cán bộ theo tiêu chuẩn, bằng cấp, sang quản trị nguồn nhân lực công dựa trên vị trí việc làm, năng lực thực tiễn, kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu phát triển địa phương. Nghị quyết cũng đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó phấn đấu đạt tỷ lệ trên 10% cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2030-2035; có ít nhất 90% cán bộ lãnh đạo từ phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; phấn đấu bình quân mỗi năm luân chuyển, điều động khoảng 20% cán bộ từ tỉnh về cấp xã (hoặc ngược lại) và giữa các xã, phường, đặc khu.

Đội ngũ cán bộ cơ sở là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cấp gần dân, sát dân, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhất là Quảng Ninh đang tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình phát triển hiện đại, quản trị tiên tiến, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng phải được nâng lên. Với quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.