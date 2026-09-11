Cán bộ cơ sở gần dân, sát việc, tạo đồng thuận

Sau khi được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2026-2031, những cán bộ cơ sở trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Từ những vấn đề cụ thể của từng địa bàn, họ chủ động tìm cách tháo gỡ, vận động nhân dân cùng tham gia. Qua đó, sự tín nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến ngay từ khu dân cư.

Anh Đặng Vìn Trường (ngoài cùng, bên phải), Trưởng thôn Làng Cổng, xã Ba Chẽ cùng đại diện các tổ chức đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức cải tạo mở rộng tuyến đường Làng Cổng - Nà Bắp.

Anh Đặng Vìn Trường (SN 1985) được nhân dân thôn Làng Cổng, xã Ba Chẽ tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Từng nhiều năm làm Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở, anh Trường có điều kiện gần dân, nắm địa bàn và hiểu những vấn đề người dân quan tâm. Nhận nhiệm vụ mới, anh xác định muốn làm được việc trước hết phải tạo được sự đồng thuận.

Thôn Làng Cổng được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Làng Cổng và thôn Nà Bắp, hiện có 215 hộ, với gần 900 nhân khẩu, phần lớn người dân sống bằng nghề rừng. Địa bàn rộng, sản xuất nông, lâm nghiệp là nguồn sinh kế chính, nên giao thông phục vụ đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản luôn là vấn đề được người dân quan tâm.

Từ thực tế đó, anh Trường cùng cấp ủy, các tổ chức đoàn thể của thôn xuống từng hộ tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ Làng Cổng vào Nà Bắp. Tuyến đường phục vụ trực tiếp cho gần 130 hộ dân. Để mở rộng, nâng cấp và làm đường nhựa, người dân đã đồng thuận hiến khoảng 4ha đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, cùng cây cối trên đất.

Anh Đặng Vìn Trường trực tiếp khảo sát khu vực phần đất bị ảnh hưởng của các hộ dân khi làm tuyến đường Làng Cổng - Nà Bắp.

Anh Đặng Vìn Trường chia sẻ: Muốn nhân dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải gần dân, nói rõ, làm rõ và cùng dân làm. Việc gì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân thì phải đến tận nơi, nghe dân nói để tìm cách giải quyết. Bởi vậy, không chỉ tuyên truyền, vận động qua các buổi họp thôn, tôi đã cùng các đồng chí trong cấp uỷ phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã đến từng hộ dân, trao đổi cụ thể về phương án, những phần việc cần người dân chung tay và trực tiếp giải đáp những băn khoăn liên quan đến đất đai, cây cối trên đất.

Cách làm ấy cũng được anh Trường áp dụng trong phát triển sản xuất. Ngoài việc vận động mở đường, anh Trường trực tiếp cùng bà con lên rừng, trao đổi về kỹ thuật, phương thức sản xuất, vận động chuyển đổi sang trồng cây gỗ lớn. Với những hộ còn băn khoăn, anh kiên trì tuyên truyền, lấy hiệu quả từ những mô hình cụ thể để thuyết phục.

Ngoài việc vận động mở đường, anh Đặng Vìn Trường trực tiếp cùng bà con lên rừng, trao đổi về kỹ thuật, phương thức sản xuất, vận động chuyển đổi sang trồng cây gỗ lớn.

Chị Triệu Thị Tư (thôn Làng Cổng, xã Ba Chẽ) chia sẻ: “Cán bộ đến tận nơi nói chuyện, thấy việc làm đường là cần thiết nên gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất lâm nghiệp. Đường rộng thì đi lại dễ hơn, chở cây, chở hàng cũng thuận tiện hơn. Đây là việc chung của thôn, ai góp được gì thì góp, mình cùng làm thì đường làng đẹp hơn, bà con cũng được hưởng lợi”.

Tại thôn Làng, xã Thống Nhất, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Chiến cũng đã họp cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể để rà soát những phần việc cần tập trung, phân công rõ người, rõ việc và vận động nhân dân cùng tham gia.

Ông Chiến chia sẻ: Thôn Làng có hơn 600 nhân khẩu, địa bàn rộng, hoạt động sản xuất đa dạng, từ nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, đến nuôi trồng thủy sản. Với địa bàn như vậy, trưởng thôn không thể làm việc đơn lẻ, mà phải dựa vào sự phối hợp của cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể. Mỗi việc đều cần bàn bạc, thống nhất rồi phân công người phụ trách, bám đến cùng để có kết quả. Cán bộ phải nắm chắc địa bàn, biết hộ nào khó khăn, khu vực nào còn bất cập để cùng bàn cách tháo gỡ. Với những việc người dân chưa rõ, mình phải giải thích, việc nào cần hướng dẫn thì phải trực tiếp làm cùng bà con. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vận động nhân dân nâng cấp, mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, vỉa hè, xây dựng môi trường sống sạch đẹp. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình trồng hoa, rau sạch, nuôi ong lấy mật, vừa tạo thêm hướng sản xuất, vừa góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Chiến (đứng giữa), Trưởng thôn Làng, xã Thống Nhất nắm bắt tình hình sản xuất của bà con trên địa bàn.

Với sự tín nhiệm của nhân dân, 624 trưởng thôn, bản, khu phố được bầu vừa qua đều là những người có phẩm chất, đạo đức, uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình và tâm huyết với công việc ở cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp kết nối cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ khu dân cư và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ gắn với đời sống hằng ngày.

Từ những việc làm ở từng thôn, khu có thể thấy niềm tin của nhân dân đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi trưởng thôn, khu sâu sát địa bàn, biết lắng nghe, dám nhận việc và cùng dân tháo gỡ từng vấn đề, sức dân được quy tụ, đồng thuận được củng cố. Đây là nền tảng để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến từ mỗi khu dân cư, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.