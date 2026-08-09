Cán bộ khu phố gen Z phát huy sức trẻ từ cơ sở - Bài 2: Gần dân để trưởng thành, vì dân để cống hiến

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, hành trình cống hiến ở cơ sở đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, nhưng đòi hỏi sự kiên trì để theo đuổi đến cùng. Với những cán bộ thuộc thế hệ gen Z, khát vọng ấy được gửi gắm trong mong muốn làm điều có ích cho nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, mỗi người đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp cho mình và cộng đồng, góp phần vun đắp niềm tin, ghi dấu hình ảnh người cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân, vì dân.

“Làn gió” mới từ khu dân cư

Theo chân Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Chợ Đồn (phường Hiệp Hòa) Bùi Thị Yến đến một số hộ dân trong khu làm công tác thu thập dữ liệu đất đai, chúng tôi nhận thấy sự gần gũi mà nữ trưởng khu trẻ tuổi tạo được với người dân. Bùi Thị Yến không chỉ đến để hoàn thành một phần việc được giao. Cô tranh thủ hỏi thăm tình hình gia đình, lắng nghe những điều người dân quan tâm, ghi lại từng nội dung cần lưu ý. Có câu chuyện chỉ vài phút, cũng có việc khiến cô nán lại lâu hơn để nghe người dân nói hết những băn khoăn.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hồng và Trưởng khu Bùi Thị Yến đến từng hộ ở khu Chợ Đồn (phường Hiệp Hòa) nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Với Bùi Thị Yến, gần dân cũng là cách để hiểu địa bàn và tìm ra cách lãnh đạo, điều hành công việc phù hợp. Đồng hành cùng Bùi Thị Yến trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ khu phố Nguyễn Thị Hồng (SN 1994). Cùng thuộc lớp cán bộ trẻ, lại từng trưởng thành từ công tác đoàn, 2 người có thêm thấu hiểu, sẻ chia trong công việc. Nhưng thay vì chỉ dựa vào sức trẻ, Yến và Hồng chủ động tìm đến những cán bộ đi trước để học kinh nghiệm, đồng thời mạnh dạn huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các phần việc của khu phố.

Từ những hoạt động hè cho thiếu nhi, đến các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên dần trở thành một “cánh tay nối dài” của khu phố. 2 cán bộ trẻ đã cùng bàn bạc, lên ý tưởng huy động đoàn viên trong chi đoàn tổ chức hoạt động rửa xe vào dịp cuối tuần để gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Một việc làm giản dị, nhưng cho thấy sự năng động của những người trẻ, thay vì chờ một nguồn lực có sẵn, họ chủ động tìm cách tập hợp lực lượng, tạo ra nguồn lực và biến những hoạt động nhỏ thành việc làm có ích cho cộng đồng.

Không chỉ đến thăm hỏi, vận động, vào mùa gieo cấy, những cán bộ khu phố gen Z như Đặng Văn Khởi và Đặng Thị Hà Giang (khu Khe Sú, phường Yên Tử) cũng xắn tay xuống đồng làm cùng bà con.

Ở khu Khe Sú (phường Yên Tử), Đặng Văn Khởi (SN 1998) tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đoàn phường Yên Tử, được chỉ định đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu và Đặng Thị Hà Giang (SN 2002) cử nhân Luật, nguyên Bí thư Chi đoàn khu Khe Sú 2, đảm nhiệm Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận khu (cùng nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7/2026) lại thử sức với một cách làm khác khi đưa câu chuyện của khu dân cư lên không gian số. Từ ý tưởng của 2 cán bộ trẻ, fanpage facebook và kênh tiktok “Gen Z làm cán bộ khu” được xây dựng. Chỉ sau 1 tháng hoạt động, các hình ảnh, video đăng tải trên fanpage đã đạt hơn 160.000 lượt xem.

Không cầu kỳ, những video được thực hiện từ chính đời sống hằng ngày, như: Cán bộ hỗ trợ người dân, hoạt động khu phố, các mô hình chăn nuôi, hay giới thiệu nét văn hóa truyền thống của cộng đồng người Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử... Những câu chuyện vốn quen thuộc, nay được kể bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với người trẻ, mở thêm không gian để lan tỏa. Với Khởi và Giang, đó cũng là cách thử sức với những công cụ mới để kể câu chuyện quê hương theo một cách mới, mạnh dạn bắt tay làm từ những điều chưa có tiền lệ ở khu dân cư.

Những phong tục, tập quán, giá trị văn hóa được đưa lên mạng xã hội không đơn thuần để giới thiệu, mà còn nhằm khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. “Chúng tôi mong những nét văn hóa ấy được lan tỏa rộng hơn, để người dân thêm tự hào, cùng gìn giữ và giới thiệu với du khách. Xa hơn, nếu làm tốt, đây có thể trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân” - Đặng Văn Khởi chia sẻ.

Kênh tiktok "Gen Z làm cán bộ khu" chia sẻ những video gần gũi về hoạt động, đời sống nhân dân khu Khe Sú (phường Yên Tử).

Khát vọng cống hiến của những cán bộ khu phố gen Z không chỉ nằm ở việc hoàn thành tốt phần việc được giao, mà còn ở mong muốn làm cho nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó trở nên tốt đẹp hơn. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh các thôn, khu phố sau sắp xếp có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn và yêu cầu công việc cũng ngày càng đa dạng. Người cán bộ cơ sở vì thế không chỉ cần am hiểu địa bàn, tận tụy với nhân dân, mà còn phải biết tổ chức công việc, kết nối các lực lượng và thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường số hiệu quả.

Kế thừa và đổi mới

Từ 1.452 thôn, bản, khu phố, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lại thành 624 thôn, bản, khu phố. Sau sắp xếp, các đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị và triển khai các nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Theo phương án tổng thể được phê duyệt, tại mỗi thôn, bản, khu phố bố trí 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố và trưởng ban công tác mặt trận.

Bí thư chi bộ thôn Đồng Quặng (xã Thống Nhất) Triệu Quý Cương (bên trái) trao đổi công việc với các đồng chí trong Chi ủy thôn.

Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 623 bí thư chi bộ, 624 trưởng thôn, bản, khu phố và 624 trưởng ban công tác mặt trận. Trong đó có 49 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố và 7 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng có những chuyển biến tích cực.

Trong 623 bí thư chi bộ, 52,81% có trình độ đại học trở lên. Trong số 624 trưởng thôn, bản, khu phố, 43,27% có trình độ đại học, khoảng 30% có trình độ trung cấp, cao đẳng; 70% có trình độ công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận cũng có sự đổi mới rõ nét khi trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên chiếm khoảng 60%.

Từ thực tiễn sắp xếp lại thôn, bản, khu phố, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở đang trở thành yêu cầu đặt ra ngày càng rõ nét. Vì vậy, tại các chi bộ trên địa bàn tỉnh, việc phân công, bố trí cán bộ được tính toán theo hướng vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa tạo dư địa cho đổi mới. Điều đó không phải là sự thay thế giữa các thế hệ, mà là quá trình tiếp nối và bổ trợ, để kinh nghiệm được trao truyền, sức trẻ được phát huy, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Cán bộ khu phố gen Z khu Khe Sú (phường Yên Tử) tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống quê hương đến thế hệ trẻ.

Bà Bùi Thị Minh Xuân, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố Chợ Đồn, phường Hiệp Hòa, cho biết: Trước khi sắp xếp khu phố, tôi đã có 9 năm là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Hiệp Hòa 9. Có thời gian gắn bó, nắm khá rõ địa bàn và từng hộ dân, nên khi các đồng chí trẻ nhận nhiệm vụ, tôi xác định mình tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để họ nhanh chóng bắt nhịp công việc. Mỗi người góp một thế mạnh, cùng sát dân, sát việc thì công việc sẽ thuận lợi hơn.

Theo kế hoạch, ngày 16/8 tới đây, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh. Những cán bộ trẻ sau thời gian làm quen, thử sức với công việc ở cơ sở sẽ bước vào một “phép thử” quan trọng hơn cả là sự tín nhiệm của nhân dân. Bởi để làm tốt công việc và đi được đường dài, họ cần được người dân tin, nghe và đồng hành. Đó cũng là thước đo thực chất nhất của quá trình trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Với những cán bộ trẻ như Yến, Khởi, Giang, nếu tiếp tục được nhân dân tín nhiệm, đó vừa là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm để mỗi người nỗ lực nhiều hơn. “Nếu tiếp tục được tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Thời gian tới, tôi mong được tham gia thêm các lớp tập huấn về công tác đảng, chính quyền, để bổ sung những kiến thức, kỹ năng mà mình còn thiếu. Công việc phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, khó khăn, tôi xác định mình luôn sẵn sàng vừa làm, vừa học, việc gì chưa biết thì hỏi các cô, chú đi trước. Khi đã lựa chọn dấn thân, với tôi mỗi thử thách cũng là một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân” - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Chợ Đồn Bùi Thị Yến bày tỏ.

Từ những khu phố, thôn, bản đang từng ngày đổi thay, một thế hệ cán bộ trẻ đang bắt đầu hành trình của mình bằng sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến. Khi được trao cơ hội và được nhân dân tin tưởng, những người trẻ ấy sẽ có thêm điểm tựa để trưởng thành, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của thế hệ đi trước và cùng viết tiếp câu chuyện về những khu dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển.