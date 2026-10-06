Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Từ sức trẻ đến trách nhiệm người đảng viên, cán bộ ở cơ sở

Sinh năm 1991, được kết nạp Đảng năm 2018, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Nhung đã trải qua nhiều môi trường công tác trước khi trở về gắn bó với quê hương. Từ ngày 1/7/2026, chị được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông lâm thời và chính thức đảm nhiệm chức vụ Trưởng khu Thượng Thông từ ngày 15/8/2026. Ở cương vị mới, người đảng viên trẻ đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu bằng tinh thần năng động, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở; cùng cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Có những người trẻ chọn rời quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển ở những vùng đất mới. Cũng có những người sau nhiều năm học tập, làm việc lại lựa chọn trở về, đem những kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ góp sức cho chính nơi mình đã sinh ra; và chị Nguyễn Thị Nhung là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế ở phường Hoàng Quế.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thái Nguyên, chị Nhung trở về địa phương và bắt đầu với nhiều công việc ở các doanh nghiệp, tham gia công tác xã hội ở địa phương. Công việc này đã giúp chị phải chủ động trong giao tiếp và xử lý các tình huống, hình thành sự tự tin, nhanh nhạy và khả năng kết nối với mọi người. Đó cũng là những kỹ năng tưởng như rất bình thường nhưng trở thành hành trang quý giá khi chị đảm nhận công việc ở cơ sở - nơi mà mỗi nhiệm vụ đều cần sự gần gũi, khéo léo và thấu hiểu.

Người đảng viên trẻ và hành trình trưởng thành

Năm 2018, chị Nguyễn Thị Nhung vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một người trẻ được đào tạo đại học bài bản và rèn luyện qua nhiều môi trường công tác khác nhau, chị Nhung từng bước tích lũy cho mình vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn. Để rồi khi quê hương cần những người trẻ có trách nhiệm, chị Nhung đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông, phường Hoàng Quế, luôn năng động, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án, nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ngày 1/7/2026 đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình công tác của chị Nhung khi chị được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông lâm thời. Ngày 15/8/2026, tại cuộc bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, chị Nhung được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu Thượng Thông với tỷ lệ 96,8% số phiếu. Từ đây, chị chính thức đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông.

Chị Nhung tâm sự: “Là cán bộ trẻ, khi nhận nhiệm vụ mới thực sự không đơn giản. Bởi công việc ở khu dân cư rất rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân. Do vậy, người trưởng khu như tôi vừa phải nắm tình hình dân cư, tuyên truyền chủ trương, chính sách, vừa phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chung của địa phương”.

Sau sáp nhập khu Tân Lập cũ và khu Thượng Thông cũ, không gian quản lý của khu mới rộng hơn, dân cư đông hơn, yêu cầu công việc nhiều, nhất là khi đang đứng trước những thay đổi lớn với nhiều dự án, công trình, tiêu biểu như Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Dự án cải tạo đường dây 110kV Phả Lại - Tràng Bạch - Uông Bí... Chị Nhung đã bắt đầu từ những việc rất cụ thể, như: nắm địa bàn, gặp gỡ người dân, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề đang được bà con quan tâm, đồng thời phối hợp với cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, chị Nhung còn chủ động ứng dụng công nghệ số vào công tác thông tin, tuyên truyền tại khu dân cư. Chị đã chủ động xây dựng trang Fanpage của khu Thượng Thông. Đây là cách làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, năng động của người cán bộ trẻ trong việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động ở cơ sở. Thông qua Fanpage, các thông tin về hoạt động của khu dân cư, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo của địa phương, cũng như những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân được cập nhật, truyền tải đến người dân. Đó cũng là một trong những dấu ấn cho thấy sức trẻ có thể tạo ra những cách làm mới ở cơ sở.

Niềm tin của nhân dân là thước đo

Làm cán bộ khu dân cư, có lẽ phần thưởng lớn nhất không phải là một danh hiệu hay một lời khen, mà là khi người dân tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành. Đối với chị Nhung, niềm tin ấy càng có ý nghĩa bởi Thượng Thông chính là quê hương của chị.

Trong quá trình vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, hay tuyên truyền về các dự án đang triển khai trên địa bàn, điều chị hướng tới không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ trước mắt mà còn xây dựng được sự đồng thuận lâu dài. Bởi một khu dân cư phát triển không thể chỉ dựa vào những công trình mới. Điều quan trọng hơn là phải có sự đồng lòng của người dân.

Nói về Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông Nguyễn Thị Nhung, bà Đỗ Thị Hân, một người dân đã sinh sống nhiều năm tại khu, chia sẻ: “Chị Nhung là đảng viên, cán bộ trẻ nhưng làm việc rất nhiệt tình, có trách nhiệm. Có việc gì ở khu, chị đều chủ động nắm bắt, trao đổi với bà con, giải thích rõ để mọi người hiểu. Vì vậy, khi khu triển khai các công việc chung, người dân chúng tôi đều đồng thuận, ủng hộ và cùng tham gia”.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông, phường Hoàng Quế luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số tại địa phương.

Khu Thượng Thông nói riêng và phường Hoàng Quế hiện đang trong quá trình có nhiều dự án triển khai. Cùng với phát triển hạ tầng, những yêu cầu về đời sống dân sinh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với cấp ủy và cán bộ khu dân cư.

Với một cán bộ trẻ, đây vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện. Chị Nhung chia sẻ rằng, chị luôn xác định sẽ tiếp tục sâu sát địa bàn, gần gũi nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình; cùng tập thể chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác để đóng góp cho quê hương.

Trong bối cảnh địa phương đang có nhiều thay đổi, đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng dân tộc, những yêu cầu mới đặt ra đối với người cán bộ cơ sở càng trở nên rõ nét, đòi hỏi sự năng động, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân. Những đảng viên, cán bộ trẻ như chị Nguyễn Thị Nhung chính là một trong những nhân tố góp phần tạo nên sức sống mới ở khu phố Thượng Thông, phường Hoàng Quế.

Bà Trần Thị Mùi, Bí thư khu Thượng Thông, phường Hoàng Quế nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông là đảng viên, cán bộ trẻ nhưng có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc và luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Từ khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Nhung nhanh chóng nắm bắt công việc, gần gũi, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những vấn đề phát sinh ở khu dân cư, đồng chí Nhung đều chủ động trao đổi, phối hợp cùng chi bộ để tìm hướng giải quyết phù hợp. Điều đáng quý là đồng chí Nhung luôn có tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi và sẵn sàng nhận những việc khó, việc mới”.

Người đảng viên, cán bộ trẻ Nguyễn Thị Nhung đang bắt đầu hành trình ấy bằng chính những công việc bình dị, thiết thực mỗi ngày. Với chị Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Thượng Thông, phường Hoàng Quế, trách nhiệm với công việc, sự nhiệt huyết trong từng nhiệm vụ được giao và mong muốn góp sức xây dựng nơi mình sinh ra ngày càng đổi thay, phát triển không chỉ là nhiệm vụ của một người cán bộ cơ sở, mà còn là cách chị thể hiện tình yêu và sự tri ân đối với quê hương. Những việc làm tuy bình dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa hình ảnh người đảng viên trẻ dám nhận việc, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân.