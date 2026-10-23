Góp phần củng cố hữu nghị, hợp tác quốc tế

Trong bối cảnh phát triển mới, TP Quảng Ninh tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Những chuyển biến tích cực đã góp phần củng cố hữu nghị, hợp tác quốc tế; cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị “Về hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ 2 được Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Nga phối hợp tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga vào giữa tháng 10/2026. Với chủ đề ”Hợp tác nhân dân Việt - Nga: Kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, giới trí thức, nhà khoa học, cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, các địa phương của 2 nước... với kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg nhân dịp tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ 2. Ảnh: Lê Trường (Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh)

Tại đây, nhiều nội dung hoạt động giao lưu quan trọng đã diễn ra, khẳng định mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa 2 nước, tình cảm gắn bó khăng khít giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga đang tiếp tục được vun đắp, mở rộng và phát triển lên tầm cao mới. Trọng tâm của diễn đàn lần này là các phiên đối thoại cởi mở và thảo luận thẳng thắn, với nhiều ý kiến, đề xuất mang tính chiến lược về củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước.

Tham gia diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ 2, Đoàn công tác TP Quảng Ninh đã bày tỏ mục đích kết nối truyền thống, thúc đẩy và mở rộng hợp tác chiến lược trên nhiều mặt với các địa phương, đối tác của Liên bang Nga, đặc biệt là thành phố Saint Petersburg.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, trình bày tham luận tại Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg. Ảnh: Lê Trường (Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh)

Thay mặt đoàn công tác TP Quảng Ninh, Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Vũ đã có bài tham luận chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Quảng Ninh - Saint Petersburg: Cơ hội và mô hình hợp tác”.

Trong đó khẳng định, Quảng Ninh mong muốn từng bước thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với Saint Petersburg, đặc biệt đối với hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trên cơ sở phát huy những nét tương đồng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế có thể bổ trợ cho nhau. Bao gồm 5 nội dung trọng tâm: Tăng cường phối hợp thường xuyên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; lấy các vấn đề phát triển thực tiễn của Quảng Ninh làm nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ và khởi nghiệp; xây dựng chương trình hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp 2 thành phố Quảng Ninh - Saint Petersburg; xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp trẻ và dự án khởi nghiệp; xây dựng chương trình hợp tác dành riêng cho nhà khoa học trẻ, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp 2 bên.

Đoàn đại biểu quốc tế tham quan vịnh Hạ Long nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với Liên bang Nga, TP Quảng Ninh hiện có quan hệ hợp tác với 16 địa phương nước ngoài và tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế trong giai đoạn phát triển mới, theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác. Từ kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics, cho tới những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử... đều đang là lợi thế nổi bật của Quảng Ninh để thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế... Do đó, việc tăng cường đối ngoại nhân dân, kết nối các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Quảng Ninh và các địa phương trong khu vực và toàn cầu đóng vai trò quan trọng, nhất là thông qua các hoạt động giao lưu như tại diễn đàn nhân dân Việt - Nga.

Thực tế là thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân này tiếp tục có những đổi mới, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ phát triển của tỉnh, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Quảng Ninh với các dân tộc, quốc gia, vùng lãnh thổ, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ, Pháp, Thụy Điển, Ba Lan... Nhất là mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp của cư dân hai bên biên giới giữa Quảng Ninh với các địa phương của Trung Quốc ngày càng được bồi đắp.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ thành phố đều chủ động bám sát để triển khai đầy đủ các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Trong đó trọng tâm công tác Mặt trận là thường xuyên phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Mối gắn kết này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định về biên giới, hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch và giữ gìn ANTT...

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ mang ý nghĩa cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế và đồng bào ở nước ngoài. Để từ đó góp phần trực tiếp giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh và đất nước không ngừng phát triển toàn diện, nâng cao vị thế, uy tín trong thời kỳ mới.