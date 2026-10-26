“Dữ liệu biết nói” - Bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là biến dữ liệu thành công cụ nhận diện nguy cơ, chủ động phòng bệnh và nâng cao hiệu quả quản trị. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu số toàn dân gắn với phân tích mô hình bệnh tật đang từng bước được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Quảng Ninh hiện thực hóa với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quyết Thắng, Giám đốc CDC Quảng Ninh về nội dung này.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quyết Thắng, Giám đốc CDC Quảng Ninh.

+ Thưa ông, CDC Quảng Ninh đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị như thế nào để chuyển đổi số đi vào thực chất?

- Trong nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành y tế, CDC Quảng Ninh giữ vai trò nòng cốt về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế dự phòng, đặc biệt là quản lý dữ liệu chuyên ngành, giám sát dịch bệnh, phân tích nguy cơ và hỗ trợ ra quyết định trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy bộ phận CDC Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trực tiếp làm Trưởng ban, gắn nhiệm vụ chuyển đổi số với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

Người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương. Bản thân tôi thực hiện ký số 100% văn bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hằng ngày. Trung tâm cũng đưa kết quả chuyển đổi số và tính chính xác của dữ liệu vào đánh giá thi đua hằng tháng; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Cán bộ, viên chức CDC Quảng Ninh với AI”, tổ chức tập huấn và trang bị tài khoản AI cho các khoa, phòng.

Mục tiêu là đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực, giúp cán bộ y tế xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn, nhanh chóng sử dụng nền tảng dữ liệu số toàn dân gắn với phân tích mô hình bệnh tật.

+ Từ những nỗ lực đó, nền tảng dữ liệu số toàn dân gắn với phân tích mô hình bệnh tật đã tạo ra những chuyển biến gì trong công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng?

- Hệ thống đã đồng bộ dữ liệu sức khỏe của hơn 1,37 triệu người dân, tương đương khoảng 97% dân số toàn thành phố. Qua ứng dụng CDC Quảng Ninh, người dân có thể tra cứu kết quả và lịch sử khám bệnh, thuận tiện hơn trong theo dõi sức khỏe.

Quan trọng hơn, dữ liệu giúp ngành Y tế chủ động nhận diện, quản lý nguy cơ bệnh tật. Qua phân tích, hệ thống đã đưa vào quản lý 60.181 người mắc tăng huyết áp và 23.762 người mắc đái tháo đường, tạo cơ sở để theo dõi sức khỏe và can thiệp kịp thời.

Đến ngày 25/9/2026, trong quá trình chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế, CDC đã tích cực làm sạch 4 chuyên ngành được giao: Xử lý 625.705/625.705 hồ sơ tiêm chủng có đủ căn cứ, 6.240/6.240 trường hợp HIV/AIDS thuộc danh sách rà soát và làm sạch 60.627/60.630 hồ sơ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đồng thời, 81/81 cơ sở y tế đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu về quản lý chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Để đạt kết quả này, CDC đã trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp với lực lượng Công an và y tế cơ sở rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Thời gian tới, CDC Quảng Ninh sẽ làm gì để phát huy giá trị dữ liệu y tế, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người dân?

- Thời gian tới, CDC Quảng Ninh tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng AI và Big Data để phân tích mô hình bệnh tật, nâng cao khả năng dự báo, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu và phối hợp với các cơ quan chuyên môn bảo đảm an toàn thông tin. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, phục vụ thiết thực cho công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đây là nền tảng để ngành Y tế chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa.

+ Trân trọng cảm ơn ông!