Mốc son mới, tầm nhìn mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc son, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thông qua chuyến công tác, vai trò của ngoại giao nguyên thủ được phát huy cao độ, góp phần huy động mạnh mẽ nguồn lực quý báu từ mối quan hệ với các đối tác cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chuyến công tác mang dấu ấn lịch sử này nhận được sự quan tâm, đánh giá cao từ giới chuyên gia, học giả, truyền thông quốc tế. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991; đánh dấu lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, nhất là khi sự kiện này là hội nghị ở cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ. Với những ý nghĩa quan trọng này, chuyến công tác khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và Pháp, cũng như thắt chặt quan hệ thân tình giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nước bạn bè.

Chặng đường hơn 75 năm qua đã khẳng định sức sống mãnh liệt, bền vững theo thời gian của mối quan hệ Việt Nam-Nga, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi và những biến động trong tình hình thế giới. Các cuộc hội đàm, gặp gỡ trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị truyền thống, chân thành, gắn kết và tin cậy. Các nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương.

Điểm nhấn quan trọng là hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững; lấy hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột chiến lược, coi năng lượng-dầu khí là đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm các động lực chính, lấy văn hóa, giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, có khả năng thích ứng trước biến động của tình hình quốc tế và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao tặng Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026. Đây chính là sự ghi nhận, đánh giá cao về những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tại Pháp, các nhà lãnh đạo và người dân Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng nghi thức đón tiếp trọng thị, cùng tình cảm nồng ấm, thân thiết.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các nhà lãnh đạo Pháp đều bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Những văn kiện đạt được, trong đó có về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tiếp thêm động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng toàn diện, mạnh mẽ và thực chất.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của quan hệ Việt Nam-Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới đầy triển vọng cho hai nước với sự tin cậy vững chắc, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ. Bây giờ là lúc hai bên cùng hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tới những tầm cao mới.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm đã mở ra cơ hội rất quan trọng giúp kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp và nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Với sự thống nhất cao của các nhà lãnh đạo hai nước, hợp tác khoa học-công nghệ chính thức được đưa lên thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ Việt Nam-Pháp, với trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, năng lượng sạch, công nghệ lượng tử.

Kết quả nêu trên có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện các tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhất là khi nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học-công nghệ trở thành động lực chính. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống.

Một dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ và có bài phát biểu quan trọng, mở đầu Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề “Xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng”. Đây là phiên đầu tiên trong 3 phiên chuyên đề cấp cao trong khuôn khổ hội nghị. Với việc nêu ra 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ cùng sáng kiến hình thành mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa Việt Nam tham gia vào quá trình định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại.

Với hàng loạt kết quả nổi bật, mang tính đột phá, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi vào lịch sử quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp những mốc son, mở ra chương hợp tác mới đầy năng động, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam với Nga và Pháp chính là tài sản quý báu cần được các thế hệ Nhân dân Việt Nam và Nga, Pháp giữ gìn; phát triển các mối quan hệ này là lựa chọn chiến lược, là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Chuyến công tác đã thành công xác lập tầm nhìn phát triển mới cho các mối quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Pháp, kết nối nguồn lực phục vụ tương lai đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển chung trên thế giới.