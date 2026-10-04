Hai phi công bí ẩn đã giúp cứu chuyến bay FlyDubai như thế nào?

Ba ngày sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay FlyDubai chở 182 người tới Israel, danh tính hai phi công đã lao vào buồng lái và giúp ổn định máy bay vẫn chưa được công bố. Một hành khách ngồi gần phía trước máy bay đã kể lại với hãng tin AP những gì ông chứng kiến, cung cấp một trong những mô tả chi tiết nhất về vai trò của hai thành viên tổ bay này.

Nhiều nước tham gia điều tra vụ cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay FlyDubai. Ảnh: AP.

FlyDubai đến nay chỉ cho biết họ là các thành viên tổ bay đang làm nhiệm vụ và có mặt trên chuyến bay. Hãng chưa giải thích vì sao danh tính cũng như thông tin cụ thể về hai người này chưa được công khai.

Hành khách Daniel Schlichter, ngồi ở hàng ghế thứ hai cho biết, sự có mặt của hai phi công trên chuyến bay là một điều đặc biệt may mắn.

“Đây là một trong những điều kỳ diệu” - ông Schlichter nói. “Không phải chuyến bay nào cũng có thêm hai phi công. Lần này họ có mặt vì dự kiến sẽ đưa máy bay từ Tel Aviv trở lại Dubai, và đó là lý do duy nhất họ ở trên chuyến bay”.

Trong ngành hàng không, phi công hoặc tiếp viên hàng không đi trên một chuyến bay thương mại với tư cách hành khách để đến sân bay khác làm nhiệm vụ chuyến bay tiếp theo được gọi là “deadheading”.

Hai phi công bắt đầu hành động sau khi những hành khách hoảng loạn phát hiện sự việc xảy ra trong buồng lái. Theo lời kể của các hành khách, cơ phó liên tục tấn công cơ trưởng và máu xuất hiện khắp nơi. Dù bị thương nặng, cơ trưởng vẫn cố gắng mở khóa cửa buồng lái. Sau khi một hành khách kéo cơ phó ra khỏi buồng lái và những người khác vật lộn để khống chế người này, một trong hai phi công đang di chuyển cùng chuyến lập tức tìm cách tiếp cận buồng lái.

“Anh ấy gần như nhảy qua những người đang khống chế kẻ tấn công, lao tới khu vực phi công và bắt đầu tiếp quản” - ông Schlichter kể. “Sau đó, phi công còn lại vào cùng và họ đóng cửa lại vì không muốn bất kỳ ai khác ở trong đó”.

Ông Schlichter cũng như nhiều hành khách khác không biết hai người xuất hiện từ đâu. Tuy nhiên, theo ông, người đầu tiên phản ứng rất nhanh.

“Anh ấy thực sự hành động như một người hùng, tiếp quản máy bay và phản ứng như thể hiểu chính xác điều gì đang xảy ra. Tôi nghĩ chúng tôi mang ơn anh ấy về mạng sống của mình, không kém những người hùng khác trên chuyến bay” - ông Schlichter nói.

Sau khi hai phi công vào buồng lái và đóng cửa, các hành khách không biết chính xác mỗi người làm gì bên trong. Theo ông Schlichter, phải mất “khá lâu”, máy bay mới được ổn định sau cú giảm độ cao dữ dội đến mức một phần bánh lái đuôi bị xé rời.

Trong lúc đó, tín hiệu cấp cứu mayday được phát đi và các phi công khẩn trương tìm nơi có thể hạ cánh. Tuy nhiên, khi hai người đã ở bên trong buồng lái mà không liên lạc ngay với khoang hành khách, một số người trên máy bay lại nảy sinh nỗi lo khác.

“Sau khi họ ổn định được máy bay, họ thực sự không liên lạc gì với chúng tôi và tôi phải nói rằng mình đã rất lo” - ông Schlichter kể.

Ông thậm chí từng nghĩ đến khả năng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn hai người này đang đưa máy bay tới Iran hoặc một địa điểm khác, bởi máy bay khi đó không ở quá xa khu vực này.

Khoảng 45 phút sau, sự lo lắng mới giảm bớt khi các phi công thông báo máy bay sẽ hạ cánh tại Tabuk, A-rập Xê-út và tình hình đã được kiểm soát. Và cuối cùng, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn.