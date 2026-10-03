Cơ phó FlyDubai dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 3/10 cho biết cơ phó trên chuyến bay FlyDubai tới Israel đã dùng rìu cứu hộ trong buồng lái tấn công cơ trưởng và tìm cách kiểm soát máy bay.

Các hành khách trên chuyến bay FlyDubai từng phải hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út đã về tới sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Trong vụ việc mà UAE gọi là một “hành động khủng bố”, cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami, công dân Oman. Cuộc điều tra đang xác định liệu al-Hammami hành động một mình hay có liên hệ với bất kỳ nhóm cực đoan nào.

Al-Hammami là cơ phó trên chuyến bay chở 182 người từ Dubai tới Tel Aviv ngày 30/9. Theo các quan chức, người này đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái và suýt khiến máy bay rơi khi giảm độ cao cực mạnh, trước khi bị hành khách cùng những người khác khống chế.

Một nguồn giấu tên cho biết al-Hammami trước đó từng bị Oman cấm bay do lo ngại người này có tư tưởng cực đoan. Sau đó, al-Hammami được hãng hàng không FlyDubai có trụ sở tại UAE tuyển dụng. Hiện chưa rõ quá trình thẩm tra đối với cơ phó khi được tuyển vào hãng đã được tiến hành ở mức độ nào.

Cũng theo nguồn tin giấu tên này, al-Hammami sinh tại UAE và mẹ là người Syria. Chưa rõ cơ phó có quốc tịch Oman bằng cách nào. Al-Hammami từng làm việc cho hãng hàng không quốc gia Oman Air nhưng bị đình chỉ nhiệm vụ bay vì những lo ngại có biểu hiện tư tưởng cực đoan, sau đó được chuyển sang làm công việc hành chính tại Oman Air.

Việc một phi công mang quốc tịch Oman có thể làm việc trên chuyến bay tới Israel đang là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc điều tra. Israel cho biết nước này có các thỏa thuận với hãng hàng không nước ngoài nhằm ngăn phi công là công dân của những nước không có quan hệ ngoại giao với Israel thực hiện các chuyến bay tới nước này. Israel và Oman hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức.

FlyDubai cho biết hãng chưa thể bình luận ngoài các tuyên bố chính thức và thừa nhận hiện vẫn còn “nhiều câu hỏi” cần được làm rõ. Oman Air chưa đưa ra phản hồi ngay, trong khi Chính phủ Oman chưa công khai bình luận về vụ việc.

Thông tin về lý lịch của al-Hammami hiện vẫn còn hạn chế. Tài khoản Instagram của cơ phó này vẫn hoạt động cho tới ngày xảy ra chuyến bay và sau đó bị xóa.