Bốn giờ kinh hoàng trên chuyến bay FlyDubai 1073

Chuyến bay FlyDubai 1073 đã trải qua gần 4 giờ đầy hỗn loạn, từ cuộc vật lộn trong buồng lái, những cú lao xuống đột ngột đến việc liên tục thay đổi mã báo động khẩn cấp trước khi hạ cánh an toàn tại A-rập Xê-út. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy có thời điểm chiếc Boeing 737 Max 8 mất hơn một nửa độ cao chỉ trong khoảng 90 giây.

Trong bức ảnh không ghi ngày được Bộ Ngoại giao Israel công bố trên mạng xã hội, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar có mặt trong buồng lái của một máy bay tại địa điểm không xác định. Ông Machchhar là phi công điều khiển chuyến bay của FlyDubai phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Tây Bắc Saudi Arabia, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Trong khoảng 200 giây, máy bay liên tục thay đổi độ cao và hướng bay sau một cú lao xuống mạnh, trước khi tăng độ cao trở lại rồi tiếp tục hạ xuống. Cuối cùng, chiếc Boeing 737 Max 8 hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk, A-rập Xê-út.

Động cơ và hoàn cảnh chính xác của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và A-rập Xê-út đang tham gia điều tra.

Cơ trưởng, công dân Ấn Độ, bị thương nặng và đang hồi phục tại bệnh viện. Cơ phó, được cho là công dân Oman và bị nghi khởi đầu vụ xung đột trong buồng lái, cũng bị thương và đang bị thẩm vấn.

Dưới đây là diễn biến chuyến bay theo từng mốc thời gian, dựa trên dữ liệu của Flightradar24 và AirNav Radar. Tất cả thời gian đều tính theo giờ GMT.

03 giờ 05 phút: Cất cánh từ Dubai

Chuyến bay rời sân bay Dubai, hướng tới Tel Aviv. Trên máy bay có 182 người, phần lớn là công dân Israel.

05 giờ 21 phút 09 giây: Bắt đầu giảm độ cao

Dữ liệu ghi nhận dấu hiệu giảm độ cao đầu tiên khi máy bay đang ở độ cao khoảng 10.360 m.

05 giờ 22 phút 40 giây: Lao xuống mạnh nhất

Máy bay giảm hơn một nửa độ cao, xuống còn khoảng 5.060 m, mức sụt giảm mạnh nhất được các nền tảng theo dõi chuyến bay ghi nhận. Chỉ ba giây sau, máy bay tăng trở lại lên khoảng 6.620 m.

05 giờ 24 phút 29 giây: Hạ xuống mức thấp nhất

Máy bay tiếp tục giảm mạnh xuống khoảng 4.570 m, mức thấp nhất trong toàn bộ hành trình. Từ thời điểm này, máy bay duy trì quanh độ cao trên cho tới khi hạ cánh an toàn hơn một giờ sau.

05 giờ 28 phút: Phát mã khẩn cấp 7700

Máy bay phát tín hiệu Squawk 7700 khi đang bay dọc khu vực biên giới A-rập Xê-út - Jordan. Mã 7700 được sử dụng để thông báo tình trạng khẩn cấp chung trên máy bay.

05 giờ 35 phút: Chuyển sang mã 7500

Bảy phút sau, máy bay chuyển mã báo động sang Squawk 7500, mã dùng cho trường hợp “can thiệp bất hợp pháp”. Mã này thường cho thấy tình huống nghiêm trọng hơn, chẳng hạn một vụ không tặc hoặc tấn công trên máy bay. Tín hiệu 7500 được duy trì gần một giờ.

05 giờ 42 phút: Máy bay chuyển hướng về phía tây

Máy bay quay về phía tây và trong thời gian ngắn đi vào không phận Jordan. Lúc này, máy bay vẫn duy trì độ cao khoảng 4.570 m.

05 giờ 46 phút: Quay 180 độ về Tabuk

Máy bay thực hiện một vòng quay 180 độ và chuyển hướng tây nam về phía Tabuk, A-rập Xê-út.

06 giờ 28 phút: Trở lại mã khẩn cấp 7700

Máy bay một lần nữa phát mã Squawk 7700, chấm dứt tín hiệu 7500 về “can thiệp bất hợp pháp”.

06 giờ 58 phút: Hạ cánh tại Tabuk

Máy bay tiếp cận và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, khép lại gần 4 giờ trên không.

Cuộc điều tra hiện tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xung đột trong buồng lái, động cơ của cơ phó và toàn bộ diễn biến khiến máy bay liên tục lao xuống trước khi giành lại được quyền kiểm soát



Một quan chức khu vực được thông báo về cuộc điều tra cho biết A-rập Xê-út phối hợp với Israel cùng UAE, Mỹ và Oman để xác định động cơ của cơ phó. A-rập Xê-út sau đó cho biết cơ phó đã được bàn giao cho UAE.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 cảnh báo Iran sẽ bị đáp trả “rất mạnh” nếu bị xác định có liên quan đến cơ phó đã tìm cách làm rơi chuyến bay FlyDubai. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông dường như đang gặp trở ngại.