UAE đã gửi danh sách tổ bay FlyDubai cho Israel trước vụ tấn công

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chuyển cho Israel danh sách hành khách và tổ bay, trong đó có quốc tịch của các phi công, trước khi xảy ra sự việc cơ phó đâm cơ trưởng trên chuyến bay FlyDubai chở 182 người tới Israel. Thông tin mới làm rõ thêm hàng loạt lỗ hổng an ninh, từ kiểm tra lý lịch phi công, chia sẻ thông tin đến trách nhiệm sàng lọc giữa hãng hàng không, UAE và Israel.

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (trái) thăm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar của Flydubai đang điều trị chấn thương tại một bệnh viện ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE, ngày 2/10/2026. Ảnh: AP.

Theo các quan chức khu vực, Israel không nêu bất kỳ cảnh báo nào đối với hành khách hay thành viên tổ bay sau khi nhận thông tin từ phía UAE. Trong khi đó, cơ phó người Oman trước đó đã bị chính UAE cấm bay vì những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan.

Việc một công dân Oman - quốc gia Arab không có quan hệ ngoại giao với Israel - vẫn được bố trí trên chuyến bay tới Tel Aviv cũng chưa được giải thích rõ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cho biết Israel có các thỏa thuận lâu năm với hãng hàng không nước ngoài nhằm ngăn phi công là công dân của những nước không có quan hệ ngoại giao với Israel bay vào nước này.

UAE, nước đang chủ trì cuộc điều tra, cho biết cơ phó đã dùng rìu khẩn cấp trong buồng lái tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát chiếc máy bay đang lao xuống trong vụ việc mà UAE gọi là “tấn công khủng bố”. Máy bay suýt gặp thảm họa trước khi cơ trưởng người Ấn Độ, dù bị thương nặng, mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách và những người khác xông vào khống chế kẻ tấn công.

Đại diện cơ quan an ninh nội địa, ông Israel Shin Bet, cho biết Bộ Giao thông chịu trách nhiệm kiểm tra danh sách hành khách trên các chuyến bay nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Miri Regev nói với đài truyền hình Kan rằng các cơ quan an ninh mới chịu trách nhiệm về an ninh hàng không và Bộ Giao thông không nhận được danh sách hành khách hay bất kỳ cảnh báo nào.

Người đứng đầu bộ phận an ninh hàng không thuộc Bộ Giao thông Israel, ông Dvir Rubenstien, cho biết việc chia sẻ danh sách là quy trình thông thường trong hàng không, nhưng cơ quan này chủ yếu dựa vào kiểm tra an ninh tại nơi xuất phát và không có công cụ cũng như khả năng kiểm tra từng hành khách trên mọi chuyến bay.

Những thông tin trên tiếp tục đặt ra câu hỏi về cách cơ phó người Oman vượt qua các lớp kiểm tra trước chuyến bay. Cũng chưa rõ vì sao FlyDubai, hãng hàng không giá rẻ của UAE khai thác các chuyến bay giữa UAE và Israel, không xác định người này là một nguy cơ an ninh dù ông từng bị cấm bay tại Oman.