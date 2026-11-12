Hải quan Hoành Mô và Bắc Phong Sinh (Việt Nam) hội đàm cùng Hải quan Động Trung (Trung Quốc)

Sáng 12/11, tại khu vực mốc số 0 trên cầu hành khách xuất nhập cảnh cửa khẩu Động Trung - Hoành Mô, đã diễn ra hội đàm quan trọng giữa Hải quan cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Việt Nam) với lực lượng Hải quan Động Trung (Trung Quốc).

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Hải quan cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Việt Nam) với lực lượng Hải quan Động Trung (Trung Quốc).

Cuộc hội đàm được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần "Tuyên bố chung" Việt - Trung, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác thực thi pháp luật của Hải quan biên giới hai nước, đồng thời thắt chặt quan hệ giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Tại chương trình, hai bên đã tiến hành thảo luận toàn diện và sâu rộng về nhiều nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực biên giới.

Cụ thể, các lực lượng tập trung trao đổi về công tác nâng cao thuận lợi hóa thông quan nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu; thảo luận các giải pháp tối ưu hóa môi trường kinh doanh tại cửa khẩu nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Hai bên tiến hành thảo luận toàn diện và sâu rộng về nhiều nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất các đề xuất tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu và ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đồng thời bàn bạc về việc hoàn thiện cơ chế hội đàm định kỳ và đẩy mạnh các giải pháp liên quan đến công tác quản lý rủi ro.

Buổi hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị và hợp tác, tiếp tục là dấu mốc quan trọng củng cố mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Hải quan biên giới hai nước, góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Việt Nam) tặng quà Hải quan Động Trung (Trung Quốc).