Khảo sát trường học, đường biên và mô hình sản xuất ở Hoành Mô và Lục Hồn

Ngày 26/10, Đoàn công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại khảo sát thực tế tại xã Hoành Mô và xã Lục Hồn.

Đoàn khảo sát hộ gia đình nuôi bò giống tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đoàn công tác khảo sát tại xã Hoành Mô, địa bàn biên giới có hơn 94% dân số là người DTTS. Các điểm đến gồm mô hình nuôi bò giống tại thôn Đồng Cậm, vườn hoa Cao Sơn, mô hình nuôi cá tầm, homestay Khe Tiền và Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô.

Các địa điểm khảo sát cho thấy những hướng phát triển kinh tế tại địa bàn biên giới, từ nông nghiệp, du lịch đến kinh tế cửa khẩu. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để đánh giá việc gắn phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống người dân và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đoàn khảo sát xưởng sản xuất miến dong tại xã Lục Hồn.

Cũng trong chương trình, tại Lục Hồn, nơi người DTTS chiếm hơn 98% dân số, đoàn khảo sát Trường Tiểu học và THCS Lục Hồn, tuyến đường vành đai biên giới và cơ sở sản xuất miến dong.

Các điểm khảo sát tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất trường học, vai trò của tuyến đường vành đai biên giới đối với giao thông dân sinh, phát triển sản xuất và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đoàn cũng tìm hiểu hoạt động sản xuất miến dong, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Hoạt động khảo sát phục vụ tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Qua đó, đoàn công tác có cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp trong thời gian tới.