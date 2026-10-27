Xã Hoành Mô (Việt Nam) và khu Phòng Thành (Trung Quốc) phối hợp phát quang khu vực sông biên giới

Ngày 27/10, UBND xã Hoành Mô (Quảng Ninh) phối hợp với chính quyền khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức phát quang cây cối, dọn dẹp khu vực thượng lưu mốc giới 1317 nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường khu vực biên giới.

UBND xã Hoành Mô phối hợp với khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) triển khai phát quang, dọn dẹp cây cối, cỏ dại tại khu vực sông biên giới, cách cột mốc 1317 khoảng 300m về phía thượng lưu.

Theo đó, UBND xã Hoành Mô phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) triển khai phát quang, dọn dẹp cây cối, cỏ dại tại khu vực sông biên giới, cách cột mốc 1317 khoảng 300m về phía thượng lưu. Hoạt động này có khoảng 40 đại biểu, cán bộ và lực lượng chức năng hai bên tham gia.

Trước khi triển khai, hai bên phối hợp khảo sát hiện trạng, xác định phạm vi, thống nhất phương án phát quang, thu gom cây cối, thực bì, bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và môi trường sinh thái.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Mỗi bên tổ chức phát quang trên phần lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý, không tự ý vượt đường biên giới, tác động đến mốc quốc giới hoặc thực hiện công việc ngoài phạm vi được phép.

Các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn lao động và thu gom, xử lý thực bì, không để cành cây, rác thải cản trở dòng chảy.

Hoạt động nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường hợp tác, giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương biên giới Việt Nam - Trung Quốc.