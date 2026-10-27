Hải quan Hòn Gai tăng cường giải pháp thu ngân sách cuối năm

Năm 2026, Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai được giao thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.390 tỷ đồng, đóng góp gần 40% tổng thu của Chi cục Hải quan khu vực VIII. Trong bối cảnh nguồn thu từ mặt hàng xăng dầu giảm do tác động của chính sách thuế, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng nguồn thu, thu hút doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.

Xăng dầu hiện là một trong những mặt hàng chủ lực, đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách của Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai. Tuy nhiên, do tác động của các chính sách giảm thuế đối với mặt hàng này, số thu từ đầu năm đến nay chỉ đạt trên 1.800 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Biến động từ nguồn thu chủ lực đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm dư địa mới, giảm sự phụ thuộc vào một số mặt hàng truyền thống.

Lãnh đạo và cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai đến nắm bắt tình hình sản xuất của Công ty Xăng dầu B12 trong những tháng cuối năm 2026.

Trước thực tế đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai tập trung thu hút doanh nghiệp mới, đồng thời rà soát hoạt động của các doanh nghiệp hiện có để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục. Cùng với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đơn vị chú trọng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động kế hoạch xuất nhập khẩu.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã thu hút thêm 234 doanh nghiệp mới, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào số thu xuất nhập khẩu. Kết quả này cho thấy việc mở rộng cơ sở thu, gắn nhiệm vụ thu ngân sách với nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp đang trở thành hướng đi quan trọng.

Anh Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Công ty CP FourShip, cho biết: Trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời từ cơ quan Hải quan. Các vướng mắc phát sinh được trao đổi, giải đáp, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chuẩn bị hồ sơ và tổ chức hoạt động kinh doanh. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số cũng góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cơ quan Hải quan để hoạt động kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Từ sự đồng hành với doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai hướng tới mở rộng nguồn thu theo hướng bền vững, khai thác tốt hơn tiềm năng xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Tính đến giữa tháng 10/2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt trên 4.546 tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm. Trong bối cảnh nguồn thu từ xăng dầu gặp khó khăn, đây là kết quả thể hiện nỗ lực điều hành và triển khai các giải pháp của đơn vị. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu 5.390 tỷ đồng, Hải quan Hòn Gai vẫn cần thu thêm gần 844 tỷ đồng trong thời gian còn lại của năm. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt trong từng giải pháp, đồng thời phải bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu và khả năng phát sinh nguồn thu thực tế.

Ông Phạm Văn Hanh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết: Trong những tháng cuối năm, chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Trọng tâm là tiếp tục thu hút doanh nghiệp mới, duy trì và mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp đang làm thủ tục tại đơn vị; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị sẽ bám sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động đánh giá các nguồn thu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp.

Với yêu cầu vừa bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai đang nỗ lực chuyển hóa khó khăn thành động lực đổi mới, mở rộng nguồn thu và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây cũng là cơ sở để đơn vị đóng góp tích cực vào nhiệm vụ thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực VIII trong năm 2026.