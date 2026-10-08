Chi cục Hải quan khu vực VIII: Hướng dẫn doanh nghiệp số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Chiều 8/10, tại phường Tuần Châu, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Tham dự hội nghị có hơn 150 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có hơn 150 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Hải quan đang đẩy mạnh xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, từng bước triển khai mô hình thông quan tập trung. Trong đó, số hóa chứng từ là một trong những nội dung nền tảng nhằm điện tử hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường tự động hóa trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định việc triển khai phải bảo đảm theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, không để phát sinh vướng mắc làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu cùng các văn bản có liên quan; được hướng dẫn lộ trình, quy trình nâng cấp phần mềm khai báo, tạo lập và nộp chứng từ số hóa lên hệ thống.

Thông qua các chuyên đề, các chuyên gia công nghệ đã hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt, nâng cấp phần mềm và tạo lập chứng từ số hóa bằng ECUS.AI cũng như bằng phương pháp thủ công; giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình chuyển đổi.

Các chuyên gia công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt, nâng cấp phần mềm và tạo lập chứng từ số hóa.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực VIII thông tin các đầu mối, kênh tiếp nhận và cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp có thể kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.



Những vấn đề doanh nghiệp còn băn khoăn về quy trình, dữ liệu, phần mềm và phương thức thực hiện cũng được lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII cùng các chuyên gia công nghệ trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị.

Chi cục đồng thời công bố các đầu mối, kênh tiếp nhận và cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp có thể kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi liên quan đến việc triển khai số hóa chứng từ.

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị về dữ liệu, nhân lực và quy trình nội bộ, từng bước thích ứng với yêu cầu số hóa chứng từ, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Qua đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số với phương châm “Số hóa sẻ chia – Đồng hành bứt phá”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII tặng hoa và chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Theo kế hoạch, ngày 9/10, tại phường Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho khoảng 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn.