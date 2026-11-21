Gấp rút hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Tổng thu NSNN năm 2026 trên địa bàn Quảng Ninh sau 10 tháng đạt 82.349 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao. Kết quả này tạo thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu thu ngân sách cả năm đạt trên 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu từ hoạt động XNK và một số khoản thuế, phí còn thấp so với kịch bản, đặt ra yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp trong khoảng thời gian còn lại của năm.

UBND thành phố họp bàn tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp (tháng 10/2026).

Tổng thu NSNN 10 tháng năm 2026 đạt 82.349 tỷ đồng, bằng 111,43% dự toán Trung ương giao, 111,28% dự toán HĐND thành phố giao và 82,35% kế hoạch thu cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt 66.949 tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán Trung ương giao và 89,27% kịch bản cả năm. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 31.515 tỷ đồng, tăng 41,77% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 175,08% dự toán được giao và 105,05% kịch bản cả năm. Như vậy, nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm 47,07% tổng thu nội địa.

Số thu từ đất góp phần quan trọng vào kết quả ngân sách chung, trong khi đó một số khoản thu phản ánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Thu thuế, phí trong 10 tháng đạt 35.434 tỷ đồng, mặc dù tăng 14,75% so cùng kỳ, nhưng mới chỉ đạt 78,74% kịch bản cả năm.

Trong 15 khoản thu được theo dõi, có 8 khoản đạt tiến độ bình quân 10 tháng, còn 7 khoản chưa đạt. Trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 58,15% kịch bản năm; tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đạt 44,03%; thuế bảo vệ môi trường đạt 60,42%... Để hoàn thành mục tiêu 45.000 tỷ đồng thuế, phí trong năm 2026, khoảng thời gian còn lại của năm cần thu thêm 9.566 tỷ đồng.

Hoạt động logistics tại khu vực Con Ong - Hòn Nét.

Đại diện Thuế thành phố cho biết, trong khoảng thời gian cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung rà soát những khoản thu còn dư địa, đôn đốc các khoản thuế đến hạn, xử lý nợ đọng theo quy định và tăng cường quản lý thu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Trong cơ cấu ngân sách, thu từ hoạt động XNK là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Lũy kế 10 tháng, số thu từ hoạt động XNK đạt 15.400 tỷ đồng, mặc dù tăng 13,29% so cùng kỳ, nhưng mới bằng 61,6% kịch bản thu cả năm. Theo đánh giá của Sở Tài chính, dự kiến cả năm khoản thu này đạt 18.300 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 6.700 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là tác động của chính sách ưu đãi thuế đối với xăng, dầu nhập khẩu, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và sự sụt giảm số thu từ than nhập khẩu trong các tháng mùa mưa bão. Như vậy, để đạt mức thu trên 100.000 tỷ đồng, khoảng thời gian cuối năm thành phố cần thu thêm 24.951 tỷ đồng, bình quân khoảng 12.475 tỷ đồng/tháng, cao hơn đáng kể mức bình quân 8.235 tỷ đồng/tháng trong 10 tháng trước đó.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Intco Medical Technology Việt Nam (KCN Đông Mai).

Giải pháp được các ngành đưa ra trong thời gian tới đó là, cơ quan Thuế tập trung đôn đốc các khoản thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn đến thời hạn phải nộp; đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất của các dự án đủ điều kiện; xử lý nợ thuế theo quy định. Đối với hoạt động XNK, ngành Hải quan tăng cường phối hợp, vận động các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu than, xuất khẩu đá vôi, clanhke, nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành than thực hiện thủ tục tại Quảng Ninh.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VIII, cho biết: "Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK, kịp thời giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua địa bàn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm duy trì nguồn thu ngân sách trong khoảng thời gian cuối năm".

Bên cạnh tăng thu, thành phố yêu cầu điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh; điều chuyển nguồn vốn từ những dự án chậm tiến độ sang những dự án giải ngân tốt.

Với kết quả đã đạt được, Quảng Ninh có cơ sở để phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng hơn là tiếp tục củng cố nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm phụ thuộc vào các khoản thu không thường xuyên, tạo nền tảng ổn định cho ngân sách những năm tiếp theo.