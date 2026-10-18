Hải quan khu vực VIII tăng cường chuyển đổi số

Hải quan khu vực VIII đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của thành phố Quảng Ninh.

Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ngày 9/10/2026.

Từ ngày 15/10, sau thời gian tập huấn, Chi cục Hải quan khu vực VIII bắt đầu triển khai thí điểm số hóa chứng từ. Đây là bước chuyển từ xử lý hồ sơ theo phương thức truyền thống sang quy trình số hóa, hướng tới giảm thao tác thủ công, hạn chế việc luân chuyển hồ sơ giấy, nâng cao khả năng khai thác và xử lý dữ liệu. Qua đó, góp phần từng bước đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đặc biệt, số hóa chứng từ còn tạo nền tảng quan trọng để Chi cục Hải quan khu vực VIII tiến tới triển khai mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh và thông quan tập trung.

Anh Trần Quang Hạnh, Công ty SICT Logistics, cho biết: Việc số hóa chứng từ giúp doanh nghiệp giảm bớt các thao tác trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, hạn chế việc chuẩn bị, luân chuyển chứng từ giấy và tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục. Khi quy trình được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong công việc, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Máy soi chiếu container di động của Chi cục Hải quan khu vực VIII hoạt động tại Khu vực Cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Song song với số hóa chứng từ, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục phát huy hiệu quả các hệ thống phần mềm thủ tục hải quan điện tử, hệ thống giám sát tập trung và máy soi chiếu container di động trong kiểm tra, giám sát hàng hóa. Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ giúp nâng cao khả năng theo dõi, kiểm soát quá trình lưu thông hàng hóa, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu rủi ro, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan. Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan có thể tập trung nguồn lực vào những khâu trọng điểm, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp.

Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII thực hiện giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Cùng với đầu tư, ứng dụng công nghệ, việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với phương thức làm việc mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Quá trình chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi các hệ thống được vận hành thông suốt, cán bộ nắm vững quy trình nghiệp vụ, doanh nghiệp sử dụng thành thạo các công cụ điện tử và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan. Vì vậy, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn; đồng thời chủ động tiếp nhận, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai số hóa không làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu.

Đến hết tháng 9/2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã làm thủ tục cho trên 200.000 tờ khai của 3.376 doanh nghiệp. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 37,5 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 14.106 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Quy mô hoạt động xuất nhập khẩu và khối lượng công việc ngày càng lớn đặt ra yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất xử lý nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Bởi vậy, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ mà còn góp phần giúp Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu và bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại Lối mở Km 3 + 4 Hải Yên, phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết: Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục điện tử, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, góp phần thực hiện các mục tiêu của đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV năm 2026 của thành phố Quảng Ninh.

Có thể thấy, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa ngành Hải quan, mà còn là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu. Qua đó, góp phần cùng thành phố Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV năm 2026.