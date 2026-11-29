Cựu Tổng thống Philippines Duterte chuẩn bị ra hầu tòa tại ICC

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ ra hầu tòa vào ngày mai (30/11) tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), với cáo buộc chỉ đạo chiến dịch giết người ngoài vòng pháp luật trong các cuộc truy quét chống ma túy, mà các công tố viên cho rằng cấu thành tội ác chống lại loài người.

Phiên tòa là dấu mốc quan trọng đối với ICC, đồng thời là phép thử về khả năng truy tố các nhà lãnh đạo chính trị vì những tội ác bị cáo buộc xảy ra khi họ tại chức. Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh ICC chịu áp lực chưa từng có từ Washington. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhân viên chủ chốt và cả tổ chức này. Đối với thân nhân các nạn nhân trong chiến dịch “cuộc chiến chống ma túy”, phiên tòa là cơ hội tìm kiếm công lý cho những người thân đã mất.

Thân nhân các nạn nhân trong những vụ giết người ngoài vòng pháp luật bị cáo buộc xảy ra dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, trước chuyến đi đến The Hague để theo dõi phiên tòa xét xử ông Duterte tại ICC, ngày 26/11/2026. Ảnh: AP

Các cáo buộc đối với ông Duterte

Đầu năm nay, các thẩm phán ICC ra lệnh đưa ông Duterte ra xét xử, cho rằng có cơ sở đáng kể để tin ông chịu trách nhiệm với tư cách đồng phạm gián tiếp về các tội ác chống lại loài người gồm giết người và mưu sát, xảy ra trong chiến dịch chống ma túy từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2019.

Cáo buộc thứ nhất liên quan đến các vụ giết người khi ông Duterte giữ chức thị trưởng thành phố Davao, nơi ông bị cáo buộc thành lập và lãnh đạo “Biệt đội tử thần Davao”, nhắm vào những người bị nghi buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Cáo buộc thứ hai liên quan đến các vụ giết người có chủ đích trong giai đoạn 2016-2017 khi ông làm tổng thống. Cáo buộc thứ ba đề cập đến các vụ giết người và mưu sát trong những chiến dịch “dọn dẹp” từ năm 2016 đến 2018.

Các cáo buộc liệt kê 84 vụ giết người và 2 vụ mưu sát, nhưng các công tố viên cho rằng đây chỉ là một phần trong tổng số nạn nhân. Số người bị sát hại trong chiến dịch chống ma túy được ước tính từ hơn 6.000 người theo cảnh sát đến 30.000 người theo các tổ chức nhân quyền.

Các công tố viên cho rằng nạn nhân bị sát hại bởi cảnh sát và những kẻ được thuê giết người, những người được thưởng vì thực hiện các vụ sát hại.

Khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 30/11, ông Duterte sẽ được hỏi liệu có hiểu các cáo buộc và có đưa ra lời nhận tội hay không. Các công tố viên dự kiến triệu tập 70-100 nhân chứng, nhiều người được bảo vệ danh tính. Phiên tòa có thể kéo dài vài tháng hoặc hơn một năm. Nếu bị kết tội, ông Duterte có thể đối mặt với án tù chung thân.

Luật sư của Duterte bác bỏ cáo buộc, cho rằng ông không đủ sức tham gia bào chữa

Trong tài liệu trước phiên tòa dài 77 trang, các luật sư của ông Duterte cho rằng những tội danh bị cáo buộc không cấu thành tội ác chống lại loài người và ông không phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân, ngay cả khi các tội danh đó được xác định là tội ác chống lại loài người.

Các luật sư cho rằng dù ông Duterte có mặt về mặt thể chất, khả năng tham gia bào chữa của ông gần như không còn, bởi ông không còn có thể nhớ một cách đáng tin cậy những sự kiện xảy ra hơn một thập kỷ trước, bao gồm cả những sự kiện thuộc thời gian được đề cập trong vụ án, hoặc những sự kiện chỉ xảy ra vài giờ trước đó.

Gia đình các nạn nhân hoan nghênh phiên tòa, coi đây là cơ hội tìm kiếm công lý

“Điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho quá trình chữa lành của chúng tôi”, linh mục Flavie Villanueva, một nhà truyền giáo Công giáo tại Philippines, cho biết. Ông đã hỗ trợ thực phẩm, điều kiện vệ sinh và tư vấn tinh thần cho khoảng 300 thân nhân nghèo của những người bị sát hại trong các cuộc truy quét của ông Duterte, phần lớn là nghi phạm phạm những tội nhỏ.

Ông Villanueva dẫn lời thân nhân các nạn nhân cho biết họ cảm thấy cuối cùng điều này cũng đang đến và đã chờ đợi từ rất lâu.

Philippines rút khỏi ICC năm 2019 sau khi công tố viên trưởng Fatou Bensouda mở cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc giết người ngoài vòng pháp luật trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Tuy nhiên, ICC vẫn có thẩm quyền đối với những tội ác bị cáo buộc xảy ra trước khi Manila rút khỏi tòa án.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho rằng Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. đã thất bại trong việc truy tố các tội ác liên quan đến chiến dịch chống ma túy trong nước, đồng thời kêu gọi chính phủ ưu tiên công lý cho các nạn nhân và bảo đảm bồi thường thỏa đáng cho gia đình họ.