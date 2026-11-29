Thủ tướng Israel Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập họp bàn thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot đã gặp nhau ngày 29/11 để thảo luận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, ba tuần sau khi Tổng thống Israel giao cho ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội chưa mang lại kết quả rõ ràng và đất nước đang chia rẽ sâu sắc.

Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, chúc mừng nghị sĩ Matan Kahana vừa được bầu làm Chủ tịch Knesset (Quốc hội Israel) sau cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới tại Knesset, Jerusalem, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Các cuộc thảo luận trở nên cấp bách hơn sau khi ông Netanyahu tuyên bố ngày 28/11 rằng ông sẵn sàng để ông Eisenkot đảm nhiệm chức thủ tướng trước trong một thỏa thuận luân phiên nếu hai bên thành lập được chính phủ đoàn kết.

Tuyên bố chung của hai đảng chiều 29/11 cho biết cuộc gặp bắt đầu bằng buổi thông tin về tình hình an ninh, sau đó chuyển sang thảo luận về “việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc”, trong đó “cả hai bên đều tìm cách thu hẹp những khác biệt đáng kể”.

Đề nghị thành lập chính phủ đoàn kết của ông Netanyahu đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong nhiều tháng, ông Eisenkot cho rằng ông Netanyahu không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ thủ tướng và là mối đe dọa đối với tương lai Israel. Trong khi đó, ông Netanyahu liên tục phản đối hợp tác với các đảng do người Arab lãnh đạo, dù những đảng này giành được bước tiến đáng kể trong cuộc bầu cử ngày 27/10 và trở thành những đối tác tiềm năng của khối đối lập.

Bà Tamar Hermann, Giám đốc Trung tâm Viterbi về nghiên cứu dư luận và chính sách thuộc Viện Dân chủ Israel tại Jerusalem, cho rằng “chính phủ đoàn kết là một cách gọi khác của việc loại người Arab ra ngoài”. Ông Yousef Jabareen, lãnh đạo Liên danh (Joint List), liên minh gồm ba đảng do người Arab lãnh đạo, cũng kêu gọi bác bỏ đề nghị của ông Netanyahu, đồng thời cho rằng cần thực hiện nguyện vọng chung của cả người Do Thái và người Arab để đưa ông Netanyahu khỏi vị trí thủ tướng.

Kết quả bầu cử khiến việc thành lập chính phủ trở nên khó khăn khi đảng Likud của ông Netanyahu giành được nhiều phiếu nhất, nhưng các đảng cánh hữu và Chính thống giáo cực đoan ủng hộ ông không duy trì được đa số tại quốc hội. Cả hai khối đều không giành được 61 ghế cần thiết trong quốc hội gồm 120 ghế, khiến ông Netanyahu và ông Eisenkot chưa có con đường rõ ràng để thành lập chính phủ. Các đảng ủng hộ ông Eisenkot cũng còn bất đồng về việc có nên đưa các đảng do người Arab lãnh đạo hoặc các đảng Chính thống giáo cực đoan vào liên minh hay không.

Nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 6/12, ông Eisenkot có thể đề nghị Tổng thống Israel gia hạn thêm hai tuần để tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận. Nếu nỗ lực này thất bại, ông Netanyahu có thể được trao cơ hội tiếp theo; trong trường hợp ông cũng không thành lập được chính phủ, Israel có thể phải tổ chức bầu cử mới.