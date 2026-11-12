Nga và Ukraine nhất trí tiến hành đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, trong khi đàm phán kết thúc mà không đạt đột phá đáng kể

Nga và Ukraine ngày 11/11 thông báo đã nhất trí tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, trong khi vòng đàm phán kéo dài hai ngày do Mỹ làm trung gian kết thúc mà không đạt đột phá đáng kể trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, bên cạnh đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (thứ hai từ phải sang), tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các phái đoàn hai nước kể từ tháng 2. Trước thềm đàm phán, giới quan sát không kỳ vọng đạt được bước tiến lớn do Matxcova và Kiev vẫn bất đồng sâu sắc về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình. Hai bên từng nhiều lần trao đổi tù binh, nhưng chưa thu hẹp được khác biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh sau xung đột.

Phát biểu sau cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết hai bên đã nhất trí tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn và sẽ thống nhất số lượng cụ thể vào ngày 12/11. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky và trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov cũng xác nhận thỏa thuận về nguyên tắc này. Theo một quan chức Nga tham dự đàm phán, đây có thể là một trong những đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đợt trao đổi trong đó mỗi bên trao trả 1.000 binh sĩ vào năm ngoái. Việc trao đổi có thể diễn ra trong 2-3 tuần tới.

Kushner cho biết ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Moskva ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó tới Dublin (Ireland) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky đánh giá việc trao đổi tù binh là bước đi tích cực, song khẳng định Ukraine không chấp nhận nhượng bộ những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát để đổi lấy hòa bình. Trong khi đó, ông Medinsky cho rằng các cuộc đàm phán đã giúp hai bên tiến gần hơn tới hòa bình.

Một bất đồng đáng kể khác là vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán. Nga phản đối sự tham gia trực tiếp của các nước châu Âu, trong khi Ukraine cho rằng không thể chấm dứt xung đột một cách công bằng và bền vững nếu thiếu sự tham gia của châu lục này.

Ông Umerov cho biết phái đoàn Ukraine dự kiến gặp đại diện các chính phủ châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có mặt tại Abu Dhabi. Ông Zelensky nhận định Washington đã có dấu hiệu cởi mở hơn với vai trò của châu Âu

Các bên cũng thảo luận về những bảo đảm an ninh sau xung đột. Ukraine muốn có cơ chế ngăn Nga tiến hành một cuộc tấn công mới, trong khi Mỹ cho rằng cần có sự tham gia của các nước châu Âu, EU và NATO để đạt đồng thuận. Phía Nga được yêu cầu đưa ra những đề xuất giảm căng thẳng mới và có thể được các nước châu Âu chấp nhận.

Trong khi đàm phán diễn ra, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các mặt trận. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga tại tỉnh Odesa, Zaporizhzhia và thành phố Kharkiv khiến 3 người thiệt mạng, 18 người bị thương và gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã bắn hạ 627 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 11/11, trong đó có 150 chiếc trên khu vực St. Petersburg. Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết UAV Ukraine đã gây cháy tại cảng Ust-Luga, một cơ sở xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga, khiến 3 công nhân bị thương.