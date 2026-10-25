Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Bờ Tây khi ngày bầu cử đến gần

Quân đội Israel ngày 25/10 tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây bị chiếm đóng, khiến hàng trăm người Palestine phải rời bỏ nhà cửa và việc đi lại bị hạn chế nghiêm ngặt. Chiến dịch được triển khai nhằm đáp trả vụ tấn công bằng súng hồi tuần trước khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương.

Người Palestine chuyển các bao bột mì qua cổng kiểm soát quân sự tại Hebron, Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh quân đội Israel triển khai chiến dịch và cấm phương tiện giao thông qua cổng, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP

Chiến dịch quân sự tập trung tại thành phố Hebron, nơi xảy ra vụ tấn công hôm 23/10, diễn ra trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 27/10. Cuộc bầu cử được xem là phép thử đối với vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các chính sách an ninh của ông trong 3 năm chiến tranh vừa qua.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai hoạt động tại hơn 400 địa điểm trong dịp cuối tuần và bắt giữ 40 người Palestine bị cáo buộc có liên hệ với các nhóm vũ trang Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo. Chiến dịch tiếp tục được triển khai trong ngày 25/10.

Trong khi đó, theo quân đội Israel, phần lớn lao động Palestine có giấy phép sẽ không được phép vào các khu định cư của Israel tại Bờ Tây trong hai ngày 25 và 26/10. Các cửa khẩu vào Israel cũng sẽ đóng cửa cho đến sau cuộc bầu cử.

Hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa tại Hebron

Chính quyền thành phố Hebron cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 2.600 người phải di dời. Quân đội Israel đang khám xét khu vực Deir Bahha, nơi được cho là nơi ở của các nghi phạm trong vụ tấn công hôm 23/10, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán. Theo quân đội Israel, vũ khí được tìm thấy trong ô tô của những kẻ tấn công và họ có thể đã lên kế hoạch nhằm vào dân thường Israel trước khi bị chặn tại một trạm kiểm soát.

Thị trưởng Hebron Yousef Zuhair Al-Jabari cho biết tất cả các lối ra vào thành phố vẫn bị phong tỏa, chiến dịch tập trung tại Deir Bahha và khu Al-Jalda. Quân đội Israel chưa cho biết chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu.

Lệnh phong tỏa buộc nhiều gia đình phải đi bộ rời đi, đồng thời gây khó khăn cho việc vận chuyển nhu yếu phẩm và tiếp cận dịch vụ y tế. Người dân phải chuyền bột mì, bình gas qua các cổng quân sự; một số người tìm cách vượt qua các lối mở để đưa người thân đi khám chữa bệnh.

Ông Netanyahu cam kết đáp trả mạnh mẽ khi bầu cử đến gần

Các quan chức thành phố Hebron cho biết các gia đình đã phải rời khỏi gần 500 căn hộ tại Deir Bahha và những khu dân cư lân cận. Trong năm nay, 6 người Israel đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Bờ Tây, khu vực đang chứng kiến bạo lực gia tăng. Cùng thời gian này, 112 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có các nghi phạm thực hiện vụ tấn công, theo Bộ Y tế Palestine.

Sau vụ tấn công hôm 23/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến hiện trường và cam kết đáp trả mạnh mẽ. Khi cuộc bầu cử đến gần, ông chịu sức ép phải thể hiện lập trường cứng rắn nhằm củng cố hình ảnh trước các cử tri Israel quan ngại về an ninh.

Bờ Tây có khoảng 3 triệu người Palestine và 540.000 người định cư Israel. Israel chiếm đóng vùng lãnh thổ này trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Hebron là một trong những thành phố căng thẳng nhất tại đây, đồng thời là nơi duy nhất có người định cư Do Thái sinh sống ngay giữa khu vực đông dân Palestine, dưới sự bảo vệ của quân đội Israel. Phần lớn cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp.