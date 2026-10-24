Kenya ghi nhận ca tử vong thứ hai do Ebola

Bộ Y tế Kenya ngày 23/10 thông báo nước này ghi nhận ca tử vong thứ hai do virus Ebola, là một phụ nữ 65 tuổi có quan hệ họ hàng gần với bệnh nhân đầu tiên. Trong khi đó, Nigeria vẫn đang điều tra nguồn lây nhiễm của ca bệnh đầu tiên tại nước này, còn Mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát đi lại mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo Bộ Y tế Kenya, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ 10 ngày trước khi đang được cách ly theo dõi. Bệnh nhân sau đó được điều trị hỗ trợ tại một đơn vị chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Nairobi, nhưng đã tử vong vào tối 23/10 dù nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa.

Cơ quan y tế Kenya đã thông báo cho gia đình bệnh nhân và sẽ phối hợp với người thân để tổ chức mai táng an toàn. Hiện 7 bệnh nhân Ebola còn lại đang được điều trị tại hai cơ sở cách ly, trong khi chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Kenya công bố ca mắc Ebola đầu tiên trong lịch sử nước này vào ngày 6/10. Bệnh nhân là một người đàn ông Kenya, 40 tuổi, sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), đã di chuyển qua Uganda trước khi đến Kenya ngày 3/10. Người này được một người thân đưa tới Bệnh viện Nairobi, có kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola ngày 5/10 và tử vong cùng ngày.

Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, nhà chức trách Kenya xác định khoảng 135 người tiếp xúc gần, trong đó 118 người được đưa vào diện cách ly. Qua xét nghiệm, 8 người được phát hiện dương tính trong thời gian cách ly, gồm 4 nhân viên y tế và 4 người thân của bệnh nhân đầu tiên.

Bộ Y tế Kenya cho biết những người tiếp xúc đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày mà không xuất hiện triệu chứng sẽ bắt đầu được phép rời cơ sở cách ly từ ngày 24/10.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân tại cửa khẩu Mpondwe, biên giới Uganda - CHDC Congo. Ảnh: AP.

Trong khi đó, nhà chức trách Nigeria ngày 23/10 cho biết vẫn chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm của ca Ebola đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về thủ đô Abuja từ Uganda.

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ (FDFA), người phụ nữ này là vợ của một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đang công tác tại Nigeria và đã cùng chồng đến Uganda. Bệnh nhân không tới CHDC Congo và được cho là đã nhiễm virus trong chuyến đi Uganda. Người chồng hiện chưa xuất hiện triệu chứng và vẫn đang được cách ly.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Muhammad Pate cho biết ca bệnh đầu tiên tại Nigeria dường như có những đặc điểm nhiễm virus gần giống với ca bệnh đầu tiên tại Kenya. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phát hiện này chưa đủ để kết luận về đường lây truyền, bởi virus cần có thời gian để biến đổi.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết hai bệnh nhân đầu tiên tại Kenya và Nigeria đều từng đi qua sân bay quốc tế Entebbe của Uganda vào ngày 3/10.

Trước diễn biến dịch bệnh, giới chức y tế Mỹ trong tuần này đã công bố quy định mới đối với tất cả hành khách lên các chuyến bay quốc tế tới Mỹ, bất kể xuất phát từ quốc gia nào. Theo đó, hành khách phải ký xác nhận không từng có mặt tại CHDC Congo trong vòng 21 ngày trước chuyến bay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 22/10 cho biết những người từng đến CHDC Congo trong ba tuần trước ngày khởi hành sẽ không được phép lên các chuyến bay có điểm đến tại Mỹ, kể cả công dân Mỹ. Trước đó, Washington đã triển khai sàng lọc y tế đối với hành khách đến từ những quốc gia chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát Ebola hiện nay.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, bao gồm máu và chất nôn, hoặc qua các vật dụng, bề mặt bị nhiễm bẩn như chăn ga và quần áo.

CHDC Congo hiện đang trải qua đợt bùng phát Ebola gây tử vong nghiêm trọng nhất tại nước này, với ít nhất 4.000 người thiệt mạng kể từ tháng 5.